कल शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई. DCP उत्तरी दिल्ली, राजा बांठिया ने बताया कि अभी कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है. अपराध स्थल पर FSL की टीम और अन्य एजेंसियों की टीमें भी मौजूद हैं. जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं वो जमा किए जा रहे हैं.
दिल्ली का लाल किला अगले आदेश तक बंद, टूरिस्ट नहीं जा सकेंगे अंदर; कार ब्लास्ट के बाद बड़ा फैसला
Published : November 11, 2025 at 7:12 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 8:41 AM IST
LIVE FEED
कोतवाली थाने में FIR दर्ज
अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन
कल लाल किले के पास हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों के परिजन लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) शवगृह के बाहर मौजूद हैं. अस्पताल के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है.
यह वीडियो आज सुबह लाल किले के पास उस जगह से है, जहां सोमवार शाम को एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था. विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी. FSL और सुरक्षाकर्मियों की टीम यहां मौजूद है.
दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो लोग हिरासत में
लाल किला विस्फोट के मामले में कम से कम दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. सलमान और देवेंद्र नाम के इन दोनों लोगों के पास पहले वह कार थी जिसमें सोमवार को दिल्ली के चांदनी चौक में विस्फोट हुआ था. पुलिस ने सोमवार रात बताया कि आगे के सुराग जुटाने के लिए कार की बिक्री का विस्तृत इतिहास खंगाला जा रहा है. इससे पहले लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज़ किया था.