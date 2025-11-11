ETV Bharat / bharat

दिल्ली का लाल किला अगले आदेश तक बंद, टूरिस्ट नहीं जा सकेंगे अंदर; कार ब्लास्ट के बाद बड़ा फैसला

दिल्ली ब्लास्ट मामले
दिल्ली ब्लास्ट मामले (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 7:12 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 8:41 AM IST

Choose ETV Bharat
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें करीब नौ लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए. यह धमाका, लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर आई-20 कार में हुआ. इस धमाके ने न केवल आसपास के बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जांच एजेंसियां सभी एंगल से पड़ताल कर रही हैं. लाइव अपडेट के लिए ईटीवी भारत से जुड़े रहें..

LIVE FEED

8:26 AM, 11 Nov 2025 (IST)

कोतवाली थाने में FIR दर्ज

कल शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई. DCP उत्तरी दिल्ली, राजा बांठिया ने बताया कि अभी कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है. अपराध स्थल पर FSL की टीम और अन्य एजेंसियों की टीमें भी मौजूद हैं. जो भी इस जांच के लिए जरूरी साक्ष्य और निशान हैं वो जमा किए जा रहे हैं.

7:33 AM, 11 Nov 2025 (IST)

अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन

कल लाल किले के पास हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों के परिजन लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) शवगृह के बाहर मौजूद हैं. अस्पताल के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है.

7:25 AM, 11 Nov 2025 (IST)

यह वीडियो आज सुबह लाल किले के पास उस जगह से है, जहां सोमवार शाम को एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था. विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी. FSL और सुरक्षाकर्मियों की टीम यहां मौजूद है.

7:07 AM, 11 Nov 2025 (IST)

दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो लोग हिरासत में

लाल किला विस्फोट के मामले में कम से कम दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. सलमान और देवेंद्र नाम के इन दोनों लोगों के पास पहले वह कार थी जिसमें सोमवार को दिल्ली के चांदनी चौक में विस्फोट हुआ था. पुलिस ने सोमवार रात बताया कि आगे के सुराग जुटाने के लिए कार की बिक्री का विस्तृत इतिहास खंगाला जा रहा है. इससे पहले लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के संबंध में कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज़ किया था.

Last Updated : November 11, 2025 at 8:41 AM IST

TAGGED:

BLAST IN DELHI
EXPLOSION IN CAR NEAR RED FORT
DELHI RED FORT BLAST UPDATE
DELHI BLAST NEWS
DELHI RED FORT BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.