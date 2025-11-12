सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा, अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं-DMRC
दिल्ली कार ब्लास्ट: हाई अलर्ट पर राजधानी, बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी चेकिंग जारी, लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद
Published : November 12, 2025 at 7:22 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 7:40 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां लगातार सुराग जुटाने में लगी हुई हैं. लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल अस्पताल में अब भी गंभीर स्थिति में हैं. इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतक के परिवारों को 10 लाख, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख की राशि के मुआवजे का ऐलान किया है. ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं. इस बीच कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जिससे गुनहगारों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद है.
