IMA से पास आउट हुए देश-विदेश के 515 सैन्य अफसर, राष्ट्रपति ने किया संबोधित, विशाल को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर

विशाल कुमार को मिला स्वॉर्ड ऑफर ऑनर और गोल्ड मेडल

अकादमी के विशाल कुमार को मिला स्वॉर्ड ऑफर ऑनर और गोल्ड मेडल. इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 'बेस्ट अमंग ऑफिसर CDTS' के लिए मिला. REG कोर्स में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला. ऑफिसर केडेट प्रिंस राज को REG कोर्स में सेकंड आने पर सिल्वर मेडल मिला. ऑफिसर कैडेट तेजस भट्ट को REG कोर्स में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला ब्रॉन्ज मेडल. ऑफिसर कैडेट हृषभ मिश्रा को टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में प्रथम आने पर TGC सिल्वर मेडल मिला है.

स्पेशल कमीशन में बोधराज थापा को गोल्ड मेडल मिला. करन पांडे को TES कोर्स में प्रथम आने पर सिल्वर मेडल मिला. मित्र देशों में बांग्लादेश के कैडेट को मिला बेस्ट कैडेट का पुरस्कार.