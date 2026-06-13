IMA से पास आउट हुए देश-विदेश के 515 सैन्य अफसर, राष्ट्रपति ने किया संबोधित, विशाल को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 10:23 AM IST
देहरादून: आज भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में 158वीं पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है. इस बार कुल 515 अधिकारी कैडेट पास आउट हुए. इनमें 481 भारतीय अधिकारी कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट शामिल हैं. पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस बार की पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही है. पहली बार आईएमए से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 9 महिला कैडेट्स भी परेड में कदमताल करती दिखीं. इन 9 महिला कैडेट्स ने एक वर्ष का कठोर सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया है. अब ये अंतिम पग पार कर सेना का हिस्सा बन गई हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये सभी भारतीय सेना और अपने-अपने देशों की सेनाओं में अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे.
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आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न
आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न. करीब साढ़े चार घंटे चली पीओपी
सभी ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से विदा ले रहे हैं
अब सभी ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से विदा ले रहे हैं. अंतिम पग से साथ सभी कैडेट्स भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी बन जाएंगे. हेलीकॉप्टर से सभी ऑफिसर कैडेट्स पर बरसाए गए पुष्प.
विशाल कुमार को मिला स्वॉर्ड ऑफर ऑनर और गोल्ड मेडल
अकादमी के विशाल कुमार को मिला स्वॉर्ड ऑफर ऑनर और गोल्ड मेडल. इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 'बेस्ट अमंग ऑफिसर CDTS' के लिए मिला. REG कोर्स में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला. ऑफिसर केडेट प्रिंस राज को REG कोर्स में सेकंड आने पर सिल्वर मेडल मिला. ऑफिसर कैडेट तेजस भट्ट को REG कोर्स में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला ब्रॉन्ज मेडल. ऑफिसर कैडेट हृषभ मिश्रा को टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में प्रथम आने पर TGC सिल्वर मेडल मिला है.
स्पेशल कमीशन में बोधराज थापा को गोल्ड मेडल मिला. करन पांडे को TES कोर्स में प्रथम आने पर सिल्वर मेडल मिला. मित्र देशों में बांग्लादेश के कैडेट को मिला बेस्ट कैडेट का पुरस्कार.
राष्ट्रपति के निरीक्षण के बाद अब परेड की कदम ताल
राष्ट्रपति के निरीक्षण के बाद अब परेड की कदम ताल शुरू हो गई है. IMA के 481 भारतीय और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट चैटवुड बिल्डिंग के परिसर में एक साथ कर रहे हैं कदमताल. अब परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और उसके बाद होगा राष्ट्रपति का संबोधन.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड स्थल पहुंचीं
आईएमए पीओपी की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड स्थल पहुंचीं. विशेष घोड़ा बग्गी पटियाला कोच से परेड की समीक्षा कर रही हैं राष्ट्रपति.
राज्यपाल और सीएम आईएमए पहुंचे
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएमए परेड स्थल पहुंचे.
सैन्य अतिथि अधिकारियों का स्वागत हुआ
पासिंग आउट परेड स्थल पर सैन्य अतिथि अधिकारियों में पहले अतिथि के रूप में मेजर जनरल सचिन मलिक का किया गया स्वागत. दूसरे सैन्य अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह का स्वागत हुआ. तीसरे सैन्य अधिकारी के रूप लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा का परेड ने किया स्वागत.
सभी कैडेट्स चैटवुड ग्राउंड में पहुंचे और पोजिशन ली
सभी कैडेट्स चैटवुड ग्राउंड में पहुंचे और अपनी पोजिशन ली. भारतीय सैन्य अकादमी का निशान परेड स्थल पर लाया गया. अकादमी निशान को खड़े होकर दिया गया सम्मान. अब परेड में वरिष्ठ अधिकारियों का किया जा रहा है सम्मान.
IMA में 158वीं पासिंग आउट परेड शुरू
भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की 158वीं पासिंग आउट परेड शुरू हो गई है. कंपनी सार्टेंज मेजर चैटवुड बिल्डिंग के परिसर में पहुंच गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी. पासिंग आउट परेड में आज कुल 515 अधिकारी कैडेट पास आउट होंगे. परेड में 481 भारतीय अधिकारी कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट शामिल. ऐतिहासिक रूप से पहली बार परेड में 9 महिला कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड का हिस्सा हैं.