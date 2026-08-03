ETV Bharat / bharat

Datia By Election Result live: भाजपा के आशुतोष तिवारी ने बनाई बढ़त, दतिया उपचुनाव की गिनती जारी

Datia By Election Result 2026 Live bha
दतिया उपचुनाव रिजल्ट लाइव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:21 AM IST

|

Updated : August 3, 2026 at 10:19 AM IST

Choose ETV Bharat

मध्य प्रदेश के दतिया में आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं. बीजेपी ने दतिया सीट से इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उपचुनाव में आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह हैं. दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. ईटीवी भारत पर देखें पल-पल का रिजल्ट अपडेट.

LIVE FEED

10:15 AM, 3 Aug 2026 (IST)

नरोत्तम मिश्रा ने किया भाजपा की जीत का दावा

दतिया उपचुनाव के आ रहे नतीजों पर BJP नेता नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "मैं शुरू से कह रहा हूं कि BJP जीतेगी.''

"राजेंद्र भारती को पहले भी कांग्रेस से निकाल दिया गया था. उन्होंने आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियों में समय बिताया और चार पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़े."

10:04 AM, 3 Aug 2026 (IST)

दूसरे में हम आगे निकलेंगे: आजाद समाज पार्टी

आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने कहा, ''पहले राउंड में भाजपा लेगी लीड, दूसरे में हम आगे निकलेंगे. तीसरे में आगे जाएगी कांग्रेस. इसी तरह बढ़ेगा सिलसिला. जीत आजाद समाज पार्टी की होगी.''

राजेंद्र भारती के निलंबन पर दामोदर यादव बोले, ''जीतू पटवारी को साधुवाद कि उन्होंने बहुत जल्दी लिया फैसला, बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को कब निलंबित करेगी उन्होंने तो खुलकर घनश्याम सिंह का साथ दिया था.''

9:28 AM, 3 Aug 2026 (IST)

भाजपा 909 वोटों से आगे

दतिया- गोराघाट सर्किल में पहले राउंड की गिनती पूरी

भाजपा को मिले 4441 वोट

कांग्रेस को मिले 3552 वोट

आसपा को मिले 2117 वोट

भाजपा 909 वोटों से आगे

8:15 AM, 3 Aug 2026 (IST)

बीजेपी प्रत्याशी ने किया जीत का दावा

मतगणना स्थल पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपनी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, ''जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है, भारी अंतर से भाजपा की जीत होगी.''

बीजेपी प्रत्याशी ने किया जीत का दावा (ETV Bharat)

8:14 AM, 3 Aug 2026 (IST)

बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे मतगणना स्थल

बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पहुंचे मतगणना स्थल, दतिया शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में जारी है मतगणना की प्रक्रिया.

8:07 AM, 3 Aug 2026 (IST)

वोटों की गिनती शुरु

दतिया उपचुनाव के लिए मतगणना शुरु हो गई है. पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, इसके बाद ईवीएम की मतगणना होगी. 15 राउंड में वोटों की गिनती होगी. 8:30 बजे से शुरू होगी ईवीएम वोट की काउंटिंग. धनश्याम सिंह या आशुतोष तिवारी किसके सिर विधायकी का ताज सजेगा यह कुछ देर में साफ हो जाएगा.

7:47 AM, 3 Aug 2026 (IST)

8 बजे से मतगणना शुरु

दतिया उपचुनाव के लिए 8 बजे से वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी. सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर यह गिनती होगी. 10 बजे तक रूझान आना शुरु हो जाएंगे

7:38 AM, 3 Aug 2026 (IST)

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती निलंबित

इधर उपचुनाव की गणना से पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सस्पेंड कर दिया है. राजेंद्र भारती ने कांग्रेस प्रत्याशी धनश्याम सिंह के खिलाफ टिप्पणी की थी. जिसके बाद आलाकमान ने यह फैसला लिया है.

बता दें कि राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद ही दतिया सीट पर उपचुनाव कराया गया था. धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर दिल्ली के कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी.

DATIA BY ELECTION LIVE UPDATES
पूर्व विधायक राजेंद्र भारती निलंबित (ETV Bharat)

7:29 AM, 3 Aug 2026 (IST)

दतिया की जनता ने बदलाव की रखी नींव: पटवारी

दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "मैं दतिया की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने की नींव रखी है...उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर गहराई तक जड़ें जमा चुके घमंड को भी नकार दिया है."

7:24 AM, 3 Aug 2026 (IST)

71.42 प्रतिशत हुआ था मतदान

दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था. मतदान में 71.42 प्रतिशत वोट पड़े थे. जो 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 8.86 फीसदी कम रहे. मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है. भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस के घनश्याम सिंह मैदान में हैं.

Last Updated : August 3, 2026 at 10:19 AM IST

TAGGED:

DATIA CHUNAV KAUN JEETA
DATIA BJP CANDIDATE ASHUTOSH TIWARI
DATIA CHUNAV RESULT 2026
DATIA CONGRESS NETA GHANSHYAM SINGH
DATIA BY ELECTION RESULT 2026 LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.