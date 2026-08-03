Datia By Election Result live: भाजपा के आशुतोष तिवारी ने बनाई बढ़त, दतिया उपचुनाव की गिनती जारी

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती निलंबित

इधर उपचुनाव की गणना से पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सस्पेंड कर दिया है. राजेंद्र भारती ने कांग्रेस प्रत्याशी धनश्याम सिंह के खिलाफ टिप्पणी की थी. जिसके बाद आलाकमान ने यह फैसला लिया है.

बता दें कि राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद ही दतिया सीट पर उपचुनाव कराया गया था. धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर दिल्ली के कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी.