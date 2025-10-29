चक्रवाती मोंथा: आंध्र प्रदेश के तट को किया पार, एक की मौत, 1.76 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट

76 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया

अभी तक जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि आंध्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 219 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है. साथ ही, चक्रवात को देखते हुए 865 टन पशु चारे की भी व्यवस्था की गई है. सरकार ने कृष्णा, एलुरु और काकीनाडा सहित चक्रवात प्रभावित जिलों में आज रात 8:30 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही स्थगित करने का फैसला किया है. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को इससे छूट दी जाएगी.