इससे पहले भारतीय रेलवे ने मंगलवार को पूर्वी तटीय रेलवे जोन के वाल्टेयर डिवीजन में कई कोचिंग ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और पुनर्निर्धारित किया. इसी तरह, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोन ने सोमवार और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें रद्द कीं.
चक्रवाती मोंथा: आंध्र प्रदेश के तट को किया पार, एक की मौत, 1.76 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट
Published : October 29, 2025 at 7:11 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 7:28 AM IST
हैदराबाद: चक्रवात मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर मंगलवार को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचा. मौसम विभाग ने बुधवार तड़के बताया कि यह काकीनाडा के दक्षिण में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानान तटों को पार कर गया. शाम लगभग 7 बजे तट पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई. तट पर पहुंचने के कुछ घंटों बाद चक्रवाती तूफान मोंथा तटीय आंध्र प्रदेश में कमजोर हो गया. आईएमडी ने बुधवार को कहा कि इसके तटीय आंध्र प्रदेश से होते हुए लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान की अपनी तीव्रता बनाए रखने और उसके बाद के 6 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव के क्षेत्र में और कमजोर होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार तूफान बुधवार सुबह ओडिशा के तटों से टकराएगा. इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है.
LIVE FEED
रेलवे ने रद्द की ट्रेनें
76 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया
अभी तक जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि आंध्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 219 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है. साथ ही, चक्रवात को देखते हुए 865 टन पशु चारे की भी व्यवस्था की गई है. सरकार ने कृष्णा, एलुरु और काकीनाडा सहित चक्रवात प्रभावित जिलों में आज रात 8:30 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही स्थगित करने का फैसला किया है. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को इससे छूट दी जाएगी.
एक व्यक्ति की मौत, 1.76 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के मकानगुडेम गांव में एक महिला की मौत उस समय हो गई, जब एक उखड़ा हुआ ताड़ का पेड़ उसके ऊपर गिर गया. वहीं, आंध्र प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी की फसलें भी नष्ट हो गईं. आंध्र के नेल्लोर जिले में मंगलवार को सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई.
गुजरात के ऊना में भारी बारिश हुई
चक्रवात मोंथा का असर गुजरात में भी दिखा. यहां के ऊना में भारी बारिश हुई. इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आंध्र के तटों पर पहुंचने के बाद चक्रवात मोंथा कमजोर पड़ गया.
मौसम विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि गंभीर चक्रवाती तूफान मोंन्था काकीनाडा के दक्षिण में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानान तटों को पार कर गया है. नवीनतम अवलोकनों से ये संकेत मिला है. आज सुबह इसके ओडिशा पहुंचने की संभावना है.
ओडिशा: चक्रवाती तूफान मोन्था का असर दिखने लगा
चक्रवात मोन्था के आने के बाद ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर तेज हवाएं चल रही हैं. चक्रवात मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर मंगलवार को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचा. आईएमडी के अनुसार तट पर पहुंचने के कुछ घंटों बाद चक्रवाती तूफान मोंथा तटीय आंध्र प्रदेश में कमजोर हो गया.