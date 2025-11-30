चक्रवाती तूफान दितवाह का दस्तक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र के तटीय जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट

ETV Bharat / bharat

चक्रवाती तूफान दितवाह दस्तक देने वाला है
November 30, 2025

हैदराबाद : चक्रवाती तूफान दितवाह आज सुबह दस्तक देने वाला है. इसका सबसे अधिक असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों पर पड़नेवाला है. तूफान के मद्देनजर सरकार की ओर से राहत-बचाव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. सरकार इसकी निगरानी कर रही है. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इससे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस-पास के दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है. तूफान के श्रीलंका से बढ़कर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर अग्रसर होकर आज सुबह तक तमिलनाडु-पुडुचेरी तट के पास बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी तक पहुँचने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन आज आधी रात, कल सुबह और शाम तक तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से 25 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच अंदर आ जाएगा. कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. इसमें कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी-कराईकल इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट समेत दूसरे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि वेल्लोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल और थेनी के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने, तटीय इलाकों से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे प्रभावित तटों के पास समुद्र में न जाएं. इस बीच श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा कि चेतक हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह से प्रभावित लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया.

