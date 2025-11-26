संसद में संविधान दिवस 2025 कार्यक्रम: राष्ट्रपति मुर्मू ने नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया

संवैधानिक कर्तव्य मजबूत लोकतंत्र की नींव: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने का आग्रह किया और कहा कि ये एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं. संविधान दिवस पर नागरिकों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज 18 साल के होने वाले पहली बार मतदाताओं का सम्मान करके संविधान दिवस मनाएं. पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस विश्वास को याद किया कि अधिकार कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव है. उन्होंने रेखांकित किया कि आज ली गई नीतियां और निर्णय आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे और नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखें क्योंकि भारत एक विकसित भारत की दृष्टि की ओर बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा, 'हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है. जहां यह हमें अधिकारों के साथ सशक्त बनाता है, वहीं यह हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. ये कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं.' उन्होंने संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि दी.