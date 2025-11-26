संसद में संविधान दिवस 2025 कार्यक्रम: राष्ट्रपति मुर्मू ने नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया

ETV Bharat / bharat

संसद में संविधान दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन (ANI)
Published : November 26, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : November 26, 2025 at 12:24 PM IST

नई दिल्ली: संविधान दिवस 2025 आज है. संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ है. 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ. यह दिन केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र, न्याय और समानता के सिद्धांतों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया. इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों सदनों के संसद सदस्यों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.

12:06 PM, 26 Nov 2025 (IST)

नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'तीन तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करके, संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए. देश के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया. आर्टिकल 370 को हटाने से वह रुकावट दूर हुई जो देश के पूरे राजनीतिक एकीकरण में रुकावट डाल रही थी. नारी शक्ति बंधन एक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा. इस साल, 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रगान, वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में एक कार्यक्रम हो रहा है.'

12:01 PM, 26 Nov 2025 (IST)

संसद में संविधान दिवस पर प्रस्तावना को पढ़ा गया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, लोकसभा एलओपी राहुल गांधी, राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सांसदों ने संविधान दिवस पर प्रस्तावना को पढ़ा.

11:53 AM, 26 Nov 2025 (IST)

संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है: राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, 'संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. आज ही के दिन, 26 नवंबर, 1949 को, संविधान भवन के इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा किया था. उस साल इसी दिन हम भारत के लोगों ने अपना संविधान अपनाया था. आजादी के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के मुख्य बनाने वालों में से एक थे.'

11:46 AM, 26 Nov 2025 (IST)

नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत नौ भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया.

11:34 AM, 26 Nov 2025 (IST)

हमारे संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया है कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कहा, 'हमारे संविधान का ड्राफ्ट, बहस और उसे भारत माता के हमारे महान नेताओं ने संविधान सभा में अपनाया. इसमें आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे लाखों देशवासियों की मिली-जुली समझ, त्याग और सपनों का समावेश है. महान विद्वानों, ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहरी सोच दी. उनके बिना किसी स्वार्थ के योगदान ने भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है. हमारा संविधान समझ और अनुभव, त्याग, उम्मीदों और आकांक्षाओं से बना है. हमारे संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया है कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा.'

11:26 AM, 26 Nov 2025 (IST)

ओम बिरला ने संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'इस शुभ अवसर पर हम भारत की संविधान सभा के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं. उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, दूर की सोच और अथक मेहनत का नतीजा इतना शानदार संविधान है, जो हर नागरिक के लिए न्याय, समानता, भाईचारा और सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है. संविधान सभा का यह सेंट्रल चैंबर वह पवित्र जगह है, जहाँ गहरी चर्चा, बातचीत और विचार-विमर्श के बाद, हमारे संविधान को आकार दिया गया. लोगों की उम्मीदों को संवैधानिक प्रावधानों में शामिल किया गया. हमारे संविधान के मार्गदर्शन में पिछले सात दशकों में हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतियां और कानून बनाए हैं. हमारे संविधान के मार्गदर्शन में हमने अच्छे शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास की एक बदलाव लाने वाली यात्रा शुरू की है.'

11:22 AM, 26 Nov 2025 (IST)

राष्ट्रपति मुर्मू संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद पहुंचीं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद के संविधान सदन पहुंचीं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेता पहले ही संसद पहुंच चुके हैं.

11:12 AM, 26 Nov 2025 (IST)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संसद पहुंचे

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संविधान दिवस पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य कार्यक्रम में शामिल होने संसद पहुंच चुके हैं.

10:54 AM, 26 Nov 2025 (IST)

अमित शाह संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने संसद पहुंचे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत अन्य गणमान्य कार्यक्रम में शामिल होंगे.

10:35 AM, 26 Nov 2025 (IST)

समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें: जगत प्रकाश नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों को संविधान दिवस की सभी देशवासियों को न्याय, सत्य, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने वाले संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी. उन्होंने एक्स पर लिखा,' बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित हमारा संविधान भारत की आत्मा और लोकतंत्र की शक्ति हैं, जो न सिर्फ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता हैं. संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर आइये, संविधान की गरिमा को बनाए रखते हुए उसकी मूल भावनाओं का पालन कर सशक्त , समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें.

10:26 AM, 26 Nov 2025 (IST)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभकामनाएँ दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संविधान दिवस 2025 के मौके पर लोगों को शुभकामनाएँ दी. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'प्रत्येक भारतीय को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ. यह दिन हमें उन दूरदर्शी लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे गणतंत्र की नींव को आकार दिया और हमें ऐसे मूल्य सौंपे जो हमारी राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं. आइए हम न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा देखे गए भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें.'

10:21 AM, 26 Nov 2025 (IST)

देशवासियों को संविधान दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस 2025 के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'आज संविधान दिवस पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी सहित संविधान सभा के सभी महान सदस्यों को नमन और देशवासियों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान हर देशवासी को समान अवसर, सम्मानपूर्ण जीवन, राष्ट्रीय कर्त्तव्य और अधिकार प्रदान कर मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की शुरुआत कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देशवासियों को अधिक सजग बनाने का कार्य किया है.'

10:08 AM, 26 Nov 2025 (IST)

संविधान देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान दिवस 2025 पर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने एक्स पर कहा,'भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है. वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा. संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है. जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं. आइए, हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे. इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इसपर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा. आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद, जय संविधान.'

9:59 AM, 26 Nov 2025 (IST)

संवैधानिक कर्तव्य मजबूत लोकतंत्र की नींव: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने का आग्रह किया और कहा कि ये एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं. संविधान दिवस पर नागरिकों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेज 18 साल के होने वाले पहली बार मतदाताओं का सम्मान करके संविधान दिवस मनाएं. पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस विश्वास को याद किया कि अधिकार कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव है. उन्होंने रेखांकित किया कि आज ली गई नीतियां और निर्णय आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे और नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखें क्योंकि भारत एक विकसित भारत की दृष्टि की ओर बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा, 'हमारा संविधान मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है. जहां यह हमें अधिकारों के साथ सशक्त बनाता है, वहीं यह हमें नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमें हमेशा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. ये कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हैं.' उन्होंने संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि दी.

November 26, 2025

CONSTITUTION DAY CEREMONY
PRESIDENT MURMU PM MODI
संविधान दिवस 2025
संविधान की 76वीं वर्षगांठ
CONSTITUTION DAY 2025

