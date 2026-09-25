CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
Published : September 25, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:31 AM IST
कांग्रेस ने एसआईआर विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज देशव्यापी विरोध मार्च का आह्वान किया है. कांग्रेस के नेताओं का देशभर में चुनाव आयोग के कार्यालयों तक विरोध मार्च निकालने का कार्यक्रम है. पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए गए सभी फैसलों और वोटर लिस्ट में बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की गई. सभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां (DCCs) 28 सितंबर को अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक ऐसे ही बड़े प्रोटेस्ट मार्च करेंगी. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि बुधवार को हुए बड़े खुलासों के बाद कुमार का 'देशद्रोह' खुलकर सामने आ गया है और उन्हें हमारे लोकतंत्र के खिलाफ उनके देश-विरोधी कामों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा विरोध तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता, जेल नहीं भेजा जाता और हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
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लोगों का गुस्सा ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ फूट पड़ा है: प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'बीजेपी बेशर्मी से इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है. ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है. अगर एक पर जांच होती है, तो दूसरा उनके बचाव में दौड़ पड़ता है क्योंकि वे इस काम में शामिल थे. यह दो गलत काम करने वालों का गठजोड़ है, और मुझे इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि उनके काम देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, जो देशद्रोह के बराबर हैं. ये दोनों देशद्रोही मिले हुए हैं. लोगों की अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है, और जनता का फैसला किसी भी कानून से परे है. बीजेपी को तैयार रहना चाहिए. भारत के लोगों का गुस्सा ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ फूट पड़ा है.'
SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच की जरूरत है: पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर
पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने कांग्रेस की रिपोर्ट पर रिएक्शन दिया जिसमें 2 ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर एतराज जताया था. एसवाई कुरैशी ने कहा, 'यह बहुत गंभीर है, और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है क्योंकि ऐसे आरोप लगे हैं कि एसआईआर एक्सरसाइज ने 13 करोड़ वोटर्स को हटा दिया है. बंगाल के अनुभव के अनुसार उनमें से 93 फीसदी गैर-कानूनी हैं. वे एलिजिबल थे, और उन्हें हटा दिया गया. इसका मतलब है कि कुछ और बातें काम कर रही हैं.'