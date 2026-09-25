CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

लोगों का गुस्सा ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ फूट पड़ा है: प्रमोद तिवारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'बीजेपी बेशर्मी से इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है. ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है. अगर एक पर जांच होती है, तो दूसरा उनके बचाव में दौड़ पड़ता है क्योंकि वे इस काम में शामिल थे. यह दो गलत काम करने वालों का गठजोड़ है, और मुझे इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि उनके काम देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, जो देशद्रोह के बराबर हैं. ये दोनों देशद्रोही मिले हुए हैं. लोगों की अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है, और जनता का फैसला किसी भी कानून से परे है. बीजेपी को तैयार रहना चाहिए. भारत के लोगों का गुस्सा ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ फूट पड़ा है.'