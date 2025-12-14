'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल: दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली, उमड़ी भीड़

सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम

महारैली में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से लोग ट्रेन बस व निजी साधनों से दिल्ली पहुंचे हुए हैं. कुछ ही देर में रैली शुरू होगी. मौके पर सुरक्षा केके इंतजाम किए गए हैं. देश के विभिन्न राज्यों से लोग महारैली में शामिल होने के लिए बस ट्रेन और अपने संसाधन से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशन से लेकर रामलीला मैदान तक भारी संख्या में पुलिस बल व सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. रामलीला मैदान के आसपास सड़कों और चौराहों पर जाम की स्थिति है हालांकि यातायात पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है जिससे कि जाम ना लगे. सुरक्षा के लिहाज से रामलीला मैदान में सघन चेकिंग के बाद कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है.