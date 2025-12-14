'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल: दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली, उमड़ी भीड़
Published : December 14, 2025 at 11:21 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया गया है. इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा. इस महारैली के लिए दो मंच लगाए जा रहे हैं. रैली 12:30 बजे से शुरू होगी. मंच पर राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.
LIVE FEED
महारैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लोग हुए शामिल
महारैली में शामिल होने के लिए महाराज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से पहुंची महिलाओं ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी की जा रही है, जिस संविधान आज खतरे में है. हम यहां संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी के आवाहन पर एकत्रित हुए हैं और देश की आम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि वह भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने में सहयोग दें.
सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम
महारैली में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से लोग ट्रेन बस व निजी साधनों से दिल्ली पहुंचे हुए हैं. कुछ ही देर में रैली शुरू होगी. मौके पर सुरक्षा केके इंतजाम किए गए हैं. देश के विभिन्न राज्यों से लोग महारैली में शामिल होने के लिए बस ट्रेन और अपने संसाधन से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशन से लेकर रामलीला मैदान तक भारी संख्या में पुलिस बल व सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. रामलीला मैदान के आसपास सड़कों और चौराहों पर जाम की स्थिति है हालांकि यातायात पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है जिससे कि जाम ना लगे. सुरक्षा के लिहाज से रामलीला मैदान में सघन चेकिंग के बाद कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया जा रहा है.
चारों ओर रैली के पोस्टर और बैनर
रामलीला मैदान के चारों तरफ की दीवार पोस्ट और बैनर से ढकी हुई है. वहीं आसपास की सड़कों और सेंट्रल वर्ज पर भी महारैली की पोस्टर लगाए गए हैं. महारानी में शामिल होने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे. महारैली की तैयारी दो दिन पहले से ही शुरू की गई थी. बड़ी संख्या में लोग. रात में ही रैली में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे. ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चाय और नाश्ते के लिए पंडाल भी लगाए गए हैं.
नारेबाजी के बीच संविधान बढ़ाने की मांग
देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हुए लोग रामलीला मैदान के आसपास जुटे हुए हैं और धीरे-धीरे उन्हें रामलीला मैदान के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है. लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोग जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं.