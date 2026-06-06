ETV Bharat / bharat

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन LIVE: CJP के फाउंडर दिपके आज भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पुलिस ने 1,000 जवान तैनात किए

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
अभिजीत दिपके की फाइल फोटो, (दाएं) नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 7:30 AM IST

Choose ETV Bharat

व्यंग्यात्मक डिजिटल ग्रुप 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके के आज सुबह (शनिवार, 6 जून) अमेरिका से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है. दिपके ने समर्थकों और छात्रों से 6 जून को जंतर-मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. वे परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें सीजेपी से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति की कोई अर्जी नहीं मिली है, फिर भी राष्ट्रीय राजधानी में 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर सीजेपी अनुमति मांगती है, तो वे उनकी अर्जी पर विचार करेंगे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन फैल रहे मैसेज से पता चला. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस संगठन से अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है. पुलिस ने कहा कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और प्रस्तावित जमावड़े को देखते हुए शुरुआती सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं. सीजेपी की शुरुआत मूल रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की उन टिप्पणियों के व्यंग्यात्मक जवाब के तौर पर हुई थी जिसमें उन्होंने पिछले महीने एक कोर्ट सुनवाई के दौरान कुछ लोगों को 'कॉकरोच' और 'परजीवी' (पैरासाइट) कहा था. तब से सीजेपी एक संगठित अभियान का रूप ले चुका है और ऑनलाइन इसके काफी फॉलोअर्स हैं.

TAGGED:

COCKROACH PARTY PROTEST UPDATE
CJP ABHIJEET DIPKE
कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन
सीजेपी
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.