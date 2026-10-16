Lehra Do Tiranga March Live : CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त, कनॉट प्लेस पर धारा 163 लागू

विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है. कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में तुरंत कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे उम्मीद है कि "समझदारी से काम लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन, मूंगफली भेजने की घटना और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कारोबार को नुकसान होता है, तो वह अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पहले वह देखेगा कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.