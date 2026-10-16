Lehra Do Tiranga March Live : CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त, कनॉट प्लेस पर धारा 163 लागू
Published : October 16, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 12:37 PM IST
आज 16 अक्टूबर 2026 को CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का 'लहरा दो तिरंगा' मार्च चर्चा में है, जिसके कारण दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात है.
- CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के आह्वान के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस (सेंट्रल पार्क) में भारी पुलिस बल और CAPF की 220 कंपनियां तैनात की गई हैं.
- दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई है.
- एनडीएमसी ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा शुक्रवार को आयोजित होने वाले 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के मद्देनजर 16 और 17 अक्टूबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश दिया है. कनॉट प्लेस में हाई अलर्ट किया गया है.
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित "लहरा दो तिरंगा" विरोध प्रदर्शन से पहले, दिल्ली पुलिस शुक्रवार को कनॉट प्लेस और सेंट्रल दिल्ली के आसपास 6,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया, जबकि अधिकारियों ने कहा कि "कुछ चुनिंदा लोगों" को "उचित स्थान" पर मार्च निकालने की अनुमति दी जा सकती है. जवानों ने सुबह से मोर्चा संभाल लिया है. इलाके में धारा 163 पहले से ही लागू है.
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विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है. कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में तुरंत कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे उम्मीद है कि "समझदारी से काम लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन, मूंगफली भेजने की घटना और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कारोबार को नुकसान होता है, तो वह अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पहले वह देखेगा कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुरक्षा बढ़ाई गई
कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज शाम 5 बजे यहां पहुंचकर तिरंगा लहराने की अपील की है. इसे देखते हुए पुलिस सतर्क है और पार्क के आसपास सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है. तिरंगा मार्च में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. अब सभी की नजर शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम पर है