CJP Sansad March LIVE: सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके का 'चलो संसद' मार्च, दिल्ली पुलिस अलर्ट

सोनम वांगचुक ने संसद मार्च से पहले किया ट्वीट

सीजेपी के संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया कर कहा कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी ले, या मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे. अथवा अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताई गई बातों का भरोसा दिलाएं. सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी से मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है.