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CJP Sansad March LIVE: सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके का 'चलो संसद' मार्च, दिल्ली पुलिस अलर्ट

सीजेपी का चलो संसद' मार्च आज
सीजेपी का चलो संसद' मार्च आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 7:03 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 7:17 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सड़क से लेकर संसद तक भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित ‘संसद मार्च’ के ऐलान के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं. दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सीजेपी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग को लेकर 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की रातभर धरनास्थल पर डटे रहने की अपील के बाद रविवार को ही बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंच गए और सोमवार को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले वहां बैनर लगाकर नारेबाजी की.

LIVE FEED

7:14 AM, 20 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात

राजधानी दिल्ली में आज, 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च की खबरों के बीच जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल और पुलिस बल तैनात है.

7:07 AM, 20 Jul 2026 (IST)

सोनम वांगचुक ने संसद मार्च से पहले किया ट्वीट

सीजेपी के संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया कर कहा कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी ले, या मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे. अथवा अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताई गई बातों का भरोसा दिलाएं. सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी से मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है.

6:57 AM, 20 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी

राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई यानी आज सीजेपी के संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है.

Last Updated : July 20, 2026 at 7:17 AM IST

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