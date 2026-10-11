CJP Protest 2.0: दिल्ली में CJP का आज फिर प्रदर्शन, ट्रैफिक रूट डायवर्ट, दिपके और ध्रुव राठी अभी भी हिरासत में
Published : October 11, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 7:17 AM IST
बीते दिन हुए दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के बाद रविवार को फिर जंतर-मंतर कूच का ऐलान किया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है. 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 3 हजार लोगों को हिरासत में लिया था.
दिल्ली विरोध प्रदर्शन का अबतक का अपडेट: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र-युवा संगठनों द्वारा एसआईआर (SIR) व्यवस्था को बंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान राजधानी दिल्ली में काफी हलचल रही. इस पूरे घटनाक्रम के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं.
- दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति खारिज: दिल्ली पुलिस ने 10 दिन पहले आवेदन न देने (देर से सूचना मिलने) और पिछले प्रदर्शनों में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
- कड़ा सुरक्षा घेरा (35,000+ जवान): प्रदर्शन रोकने के लिए पूरी दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली और जंतर-मंतर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस, आरएएफ (RAF) और सीआरपीएफ (CRPF) के लगभग 25,000 से 35,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया.
- . नेताओं और आयोजकों की हिरासत: सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं, छात्र नेताओं और प्रमुख समर्थकों (यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत) को भी हिरासत या नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया.
- मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी: लुटियंस दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवाजाही नियंत्रित करने के लिए 45 से अधिक प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रखे गए. शनिवार रात 10 बजे मेट्रो स्टेशन खोले गए.
- ट्रेनों और उड़ानों का निलंबन: दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनों को घंटों के लिए रद्द या डायवर्ट किया गया और बाहरी राज्यों से आने वाली बसों व गाड़ियों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर ही रोक कर जांच की गई.
- 4 किमी दायरे में इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्क ठप: जंतर-मंतर और आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवाएं बंद/सीमित कर दी गईं.
- विपक्षी नेताओं और सांसदों की मौजूदगी व विरोध: श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और पिनारायी विजयन जैसे नेताओं ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया और जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की या सांकेतिक विरोध दर्ज कराया.
- कनॉट प्लेस व बाजारों में व्यावसायिक मंदी: सुरक्षा पाबंदियों, बैरिकेडिंग और धारा 163 (बीएनएसएस) लागू होने के कारण कनॉट प्लेस समेत आसपास के कई बड़े व्यावसायिक बाजार बंद या बेहद प्रभावित रहे.
- मुख्य मांगें SIR और CEC का इस्तीफा: प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें थीं—एसआईआर (SIR) व्यवस्था को तुरंत स्थगित/रद्द किया जाए और चुनाव आयोग की साख पर उठे सवालों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लिया जाए.
- विपक्ष ने की 'चीनी मॉडल' और 'अघोषित आपातकाल' से तुलना: विपक्ष और प्रदर्शनकारी नेताओं ने इस व्यापक धरपकड़ और पाबंदियों की तुलना चीनी मॉडल और आपातकाल से करते हुए इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला और असंतोष दबाने की कोशिश करार दिया.
LIVE FEED
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों की हिरासत और पुलिस द्वारा बल के ‘अत्यधिक’ प्रयोग की निंदा की
दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) द्वारा जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है, "डीएचसीबीए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ 10.10.2026 को आयोजित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वकीलों को हिरासत में लेने की अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है।"
दिल्ली में आज भी मार्च करेंगे, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ीं नेहा बोरा
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से पुलिस बल बुलाकर दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को मार्च करने से नहीं रोका जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज प्रदर्शनकारियों ने आईएनए को जंतर-मंतर बना दिया, तो कल भी ऐसा ही किया जाएगा. नेहा बोरा ने ऐलान किया कि प्रदर्शनकारी 11 अक्टूबर को भी सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को तय करना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाएगा या दिल्ली की हजारों-लाखों जनता को. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया वापस लेने की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार से सवाल पूछना जारी रहेगा.
मोदी सरकार को डर है कि अगर हम फिर से एकजुट हुए तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी- सीजेपी
मोदी सरकार को डर है कि अगर हम फिर से एकजुट हुए तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे! हम कल फिर जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे और अपनी सभी मांगें पूरी होने तक वहीं डटे रहेंगे.
दिल्ली: जंतर-मंतर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
आज भी सीजेपी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी: आज भी विरोध प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में रहेगा रूट डायवर्जन
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था व संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. आज 11 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से ही शहर के कई प्रमुख रास्तों व चौराहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन लागू कर दिया गया है.
1. मध्य और उत्तरी दिल्ली के प्रमुख पॉइंट:
• शंकर रोड गोल चक्कर - वंदे मातरम 'T' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर जाने वाला मार्ग)
• धौला कुआं फ्लाईओवर और आसपास का क्षेत्र
• झंडेवालान गोल चक्कर और पंचकुइयां गोल चक्कर
• मंडी हाउस गोल चक्कर तथा डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक
• राम चरण अग्रवाल चौक और गुरु नानक चौक
• मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
• चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट
2. दक्षिणी एवं लुटियंस दिल्ली के प्रमुख मार्ग:
• भैरों रोड (रिंग रोड) टी-पॉइंट तथा लोधी रोड फ्लाईओवर
• नीला गुंबद गोल चक्कर और मदरसा टी-पॉइंट
• सम्राट होटल गोल चक्कर एवं सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
• भिकाजी कामा प्लेस के नीचे का मार्ग तथा मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा
• रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट
3. कनॉट प्लेस व लुटियंस जोन के आंतरिक चौराहे:
• अशोका रोड - जंतर मंतर रोड गोल चक्कर व विंडसर पैलेस गोल चक्कर
• टॉलस्टॉय मार्ग - जनपथ क्रॉसिंग तथा रेल भवन गोल चक्कर
• जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग
• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - बारखंबा रोड T-पॉइंट
• गोल डाकखाना गोल चक्कर एवं पटेल चौक गोल चक्कर
• जय सिंह रोड - अशोका रोड टी-पॉइंट
• आरएमएल अस्पताल गोल चक्कर
• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट