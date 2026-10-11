CJP Protest 2.0: दिल्ली में CJP का आज फिर प्रदर्शन, ट्रैफिक रूट डायवर्ट, दिपके और ध्रुव राठी अभी भी हिरासत में

दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी: आज भी विरोध प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में रहेगा रूट डायवर्जन

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था व संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. आज 11 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से ही शहर के कई प्रमुख रास्तों व चौराहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन लागू कर दिया गया है.

1. मध्य और उत्तरी दिल्ली के प्रमुख पॉइंट:

• शंकर रोड गोल चक्कर - वंदे मातरम 'T' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर जाने वाला मार्ग)

• धौला कुआं फ्लाईओवर और आसपास का क्षेत्र

• झंडेवालान गोल चक्कर और पंचकुइयां गोल चक्कर

• मंडी हाउस गोल चक्कर तथा डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक

• राम चरण अग्रवाल चौक और गुरु नानक चौक

• मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

• चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट



2. दक्षिणी एवं लुटियंस दिल्ली के प्रमुख मार्ग:

• भैरों रोड (रिंग रोड) टी-पॉइंट तथा लोधी रोड फ्लाईओवर

• नीला गुंबद गोल चक्कर और मदरसा टी-पॉइंट

• सम्राट होटल गोल चक्कर एवं सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

• भिकाजी कामा प्लेस के नीचे का मार्ग तथा मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा

• रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट

3. कनॉट प्लेस व लुटियंस जोन के आंतरिक चौराहे:

• अशोका रोड - जंतर मंतर रोड गोल चक्कर व विंडसर पैलेस गोल चक्कर

• टॉलस्टॉय मार्ग - जनपथ क्रॉसिंग तथा रेल भवन गोल चक्कर

• जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग

• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - बारखंबा रोड T-पॉइंट

• गोल डाकखाना गोल चक्कर एवं पटेल चौक गोल चक्कर

• जय सिंह रोड - अशोका रोड टी-पॉइंट

• आरएमएल अस्पताल गोल चक्कर

• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट