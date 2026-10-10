CJP Protest 2.0: CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली की किलेबंदी, ट्रेन कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सस्पेंड और सुरक्षा बेहद कड़ी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी एवं मार्ग परिवर्तन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 6 बजे से स्थिति के आधार पर प्रमुख गोलचक्करों, फ्लाईओवर और चौराहों पर डायवर्जन और यातायात पाबंदियां लागू किया है.



प्रभावित मुख्य मार्ग एवं गोलचक्कर

1. शंकर रोड - वंदे मातरम 'टी' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर)

2. धौला कुआं फ्लाईओवर

3. झंडेवालान गोलचक्कर

4. पंचकुइयां गोलचक्कर

5. मंडी हाउस गोलचक्कर

6. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)

7. राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)

8. मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

9. गुरु नानक चौक

10. चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट

11. भैरों रोड - एमजीएम (रिंग रोड) टी-पॉइंट

12. लोधी रोड फ्लाईओवर

13. नीला गुंबद गोलचक्कर

14. मदरसा टी-पॉइंट

15. सम्राट होटल गोलचक्कर

16. सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

17. भीकाजी कामा प्लेस अंडरपास

18. मोती बाग फ्लाईओवर अंडरपास

19. रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट

20. अशोका रोड - जंतर मंतर रोड गोलचक्कर

21. विंडसर पैलेस गोलचक्कर

22. टॉलस्टॉय - जनपथ क्रॉसिंग

23. रेल भवन गोलचक्कर

24. जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग

25. आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - बाराखम्बा रोड टी-पॉइंट

26. गोल डाक खाना गोलचक्कर

27. पटेल चौक गोलचक्कर

28. जय सिंह रोड - अशोका रोड टी-पॉइंट

29. आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर

30. आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट