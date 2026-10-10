CJP Protest 2.0: CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली की किलेबंदी, ट्रेन कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सस्पेंड और सुरक्षा बेहद कड़ी
Published : October 10, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:24 AM IST
राजधानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन और विरोध मार्च की घोषणा की गई है, जिसके मद्देनजर दिल्ली में हलचल बढ़ गई है. आलम यह है कि इससे ट्रेन, मेट्रो, बाजार व इंटरनेट तक प्रभावित हुआ है. इसे लेकर जहां स्थानीय व केंद्रीय संस्थाओं की तरफ से एडवायजरी व निर्देश जारी किए गए है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है.
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सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू है, शहर भर में लगभग 25,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास प्रतिबंधित हैं, और जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.
DMRC ने कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी
जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर DMRC ने कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और रेल भवन मेट्रो स्टेशन से वीडियो।
टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
आधी रात को आईटीओ स्थित सुरजीत भवन पहुंची पुलिस
रात 12 बजे के करीब दिल्ली पुलिस आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों की तलाश में आईटीओ स्थित सुरजीत भवन पहुंची. इसी भवन में SFI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑफिस भी है. उस समय वहां SFI के प्रेसिडेंट आदर्श एम. साजी, DYFI के प्रेसिडेंट ए. ए. रहीम, CPIM PB के सदस्य अरुणकुमार और विजू कृष्णन समेत कई अन्य नेता मौजूद थे.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी एवं मार्ग परिवर्तन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 6 बजे से स्थिति के आधार पर प्रमुख गोलचक्करों, फ्लाईओवर और चौराहों पर डायवर्जन और यातायात पाबंदियां लागू किया है.
प्रभावित मुख्य मार्ग एवं गोलचक्कर
1. शंकर रोड - वंदे मातरम 'टी' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर)
2. धौला कुआं फ्लाईओवर
3. झंडेवालान गोलचक्कर
4. पंचकुइयां गोलचक्कर
5. मंडी हाउस गोलचक्कर
6. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)
7. राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)
8. मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
9. गुरु नानक चौक
10. चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट
11. भैरों रोड - एमजीएम (रिंग रोड) टी-पॉइंट
12. लोधी रोड फ्लाईओवर
13. नीला गुंबद गोलचक्कर
14. मदरसा टी-पॉइंट
15. सम्राट होटल गोलचक्कर
16. सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
17. भीकाजी कामा प्लेस अंडरपास
18. मोती बाग फ्लाईओवर अंडरपास
19. रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट
20. अशोका रोड - जंतर मंतर रोड गोलचक्कर
21. विंडसर पैलेस गोलचक्कर
22. टॉलस्टॉय - जनपथ क्रॉसिंग
23. रेल भवन गोलचक्कर
24. जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग
25. आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - बाराखम्बा रोड टी-पॉइंट
26. गोल डाक खाना गोलचक्कर
27. पटेल चौक गोलचक्कर
28. जय सिंह रोड - अशोका रोड टी-पॉइंट
29. आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर
30. आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट
सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता
नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सख्त निवारक प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है.
इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक
दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने की कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया. कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुचारू बनाए रखने के लिए नई दिल्ली इलाके के संवेदनशील जोन में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद, जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट तकनीकों को निलंबित कर दिया गया है. यह पाबंदी शुक्रवार से 10 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन का मानना है कि इससे क्षेत्र में अवांछित अफवाहों के प्रसार को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी.
पूरी तरह बंद रहेगा कनॉट प्लेस
दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस, शनिवार को पूरी तरह बंद रहेगा. न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है. एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विक्रम बधवार और अन्य पदाधिकारियों की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक, कनॉट प्लेस क्षेत्र में आने वाले सभी छोटे-बड़े दुकानदारों, ऑफिस प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक कार्यालयों और रेस्टोरेंट संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे शनिवार, 10 अक्टूबर को सुरक्षा के एहतियाती उपायों के तहत अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखें. वहीं, चांदनी चौक मार्केट ट्रेडर्स परिषद के प्रधान सुरेश बिंदल ने स्पष्ट किया कि शनिवार को चांदनी चौक सहित दिल्ली के तमाम प्रमुख बाजार खुले रहेंगे. हालांकि, चांदनी चौक स्थित भगीरथ पैलेस बंद रहेगा.
नई दिल्ली क्षेत्र में बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध व डायवर्जन
10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक बस सेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है.
नई दिल्ली एवं जंतर-मंतर क्षेत्र: जंतर-मंतर के आसपास की सड़कों व नई दिल्ली जिले की मुख्य आर्टिरियल रोड्स पर बस सेवाएं प्रतिबंधित एवं पुलिस दिशा-निर्देशों के तहत डायवर्ट रहेंगी.
• स्कूल बस सेवाएं निलंबित: सरदार पटेल विद्यालय (लोधी एस्टेट) के लिए संचालित होने वाले सभी 25 बस रूटों पर बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी.
• प्रभावित डिपो: नेहरू प्लेस, सुखदेव विहार, कालकाजी, मायापुरी, नारायणा, सुभाष प्लेस, BBM, रोहिणी-II, हसनपुर और नंदनगरी डिपो की बसों के रूट डायवर्ट रहेंगे.
• यात्रियों को सलाह: यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नई दिल्ली क्षेत्र में यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी अवश्य देखें.
मेट्रो सेवाएं: 45 स्टेशन प्रभावित
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी संशोधित एडवाइजरी के अनुसार सुरक्षा कारणों से 9 अक्टूबर 2026 रात 09:00 बजे से 10 अक्टूबर 2026 शाम 06:00 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास द्वार पूरी तरह बंद कर दिया गया है.
बंद रहने वाले 45 मेट्रो स्टेशनों की सूची
1. जनपथ
2. पटेल चौक
3. केंद्रीय सचिवालय
4. लोक कल्याण मार्ग
5. राजीव चौक
6. नई दिल्ली
7. सेवा तीर्थ
8. मंडी हाउस
9. बाराखम्बा रोड
10. आईटीओ
11. दिल्ली गेट
12. खान मार्केट
13. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
14. झंडेवालान
15. सुप्रीम कोर्ट
16. इंद्रप्रस्थ
17. शिवाजी स्टेडियम
18. दिल्ली हाट - आईएनए
19. हौज खास
20. जोर बाग
21. लाजपत नगर
22. जंगपुरा
23. आश्रम
24. जामिया मिलिया इस्लामिया
25. चावड़ी बाजार
26. जामा मस्जिद
27. करोल बाग
28. राजेंद्र प्लेस
29. विश्वविद्यालय
30. कश्मीरी गेट
31. इंदरलोक
32. गुरु तेग बहादुर नगर
33. नेताजी सुभाष प्लेस
34. आजादपुर
35. जहांगीरपुरी
36. हैदरपुर बादली मोड़
37. मजलिस पार्क
38. सीलमपुर
39. मौजपुर-बाबरपुर
40. जाफराबाद
41. वेलकम
42. यमुना विहार
43. खजूरी खास
44. शाहदरा
45. रिठाला
नोट: नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर अन्य सभी संबंधित इंटरचेंज स्टेशनों पर लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
दिल्ली आने वाली 45 ट्रेनें रद्द
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और विरोध मार्च को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली क्षेत्र में आने वाली 45 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. यह फैसला शनिवार तड़के 4:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे (14:00 बजे) के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों पर लागू रहेगा.
जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में की जा रही घोषणाएं
संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में घोषणाएं की जा रही हैं.