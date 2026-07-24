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CJP Protest Live: 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं', अभिजीत दीपके का ऐलान; आज सीजेपी से बात करेगी सरकार

सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी
सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 24, 2026 at 11:50 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:23 PM IST

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नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है. सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. वह पिछले 26 दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. दिल्ली समेत देशभर में विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज यानी शुक्रवार को बातचीत होगी. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के लिए कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की जगह तय हो गई है. सीजेपी ने कहा कि जंतर-मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते. धरना प्रदर्शन के चलते सेंट्रल दिल्ली के इलाके में प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने के कारण लोगों को भी आने-जाने में समस्या हो रही है.

LIVE FEED

12:20 PM, 24 Jul 2026 (IST)

संसद में NEET पर चर्चा होगी- किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, "मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है कि जब हम सबकी राय है कि NEET पर चर्चा होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है. सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है और चर्चा की मांग की है. अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, तो इससे देश में सही संदेश नहीं जाएगा."

12:14 PM, 24 Jul 2026 (IST)

विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सभी विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

12:01 PM, 24 Jul 2026 (IST)

दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन

सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजीव चौक, मंडी हाउस, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट समेत कुल 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है. मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ जहां ज्यादा किराया देना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त समय लग रहा है. दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते लोगों को ऑटो और कैब के माध्यम से दूसरे स्टेशनों तक पहुंचाना पड़ रहा है. गनीमत यह है कि दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस जैसे व्यस्त स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बरकरार है. अन्य स्टेशनों से यात्री मेट्रो बदलते हैं और आमतौर पर पील आवर्स में इन स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई देती है.

11:59 AM, 24 Jul 2026 (IST)

मोबाइल इंटरनेट बंद के खिलाफ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है. हाईकोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा. आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई करने की मांग की जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया. सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनों के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर बाद सुनवाई करेगा.

11:55 AM, 24 Jul 2026 (IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंज़ूर नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते. हमें बहुत राहत है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्योंकि 26 दिन से ज़्यादा हो गए थे. उनकी ज़िंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है. आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मीटिंग किसी न्यूट्रल जगह पर होगी. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंज़ूर नहीं है.

11:42 AM, 24 Jul 2026 (IST)

65 सांसदों ने भी की थी अनशन खत्म करने की अपील

सोनम वांगचुक ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा कि इन अपीलों और लगातार चली बातचीत ने समाधान की दिशा में सकारात्मक माहौल बनाने में जरूरी भूमिका निभाई. सोनम वांगचुक ने कहा कि अनशन समाप्त करने का निर्णय किन-किन शर्तों पर लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी वह जल्द ही एक अलग वीडियो संदेश के माध्यम से साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देना जरूरी है, जिससे लोगों के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे.

Last Updated : July 24, 2026 at 12:23 PM IST

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