CJP Protest Live: 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं', अभिजीत दीपके का ऐलान; आज सीजेपी से बात करेगी सरकार

दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन

सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजीव चौक, मंडी हाउस, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट समेत कुल 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है. मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ जहां ज्यादा किराया देना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त समय लग रहा है. दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते लोगों को ऑटो और कैब के माध्यम से दूसरे स्टेशनों तक पहुंचाना पड़ रहा है. गनीमत यह है कि दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस जैसे व्यस्त स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बरकरार है. अन्य स्टेशनों से यात्री मेट्रो बदलते हैं और आमतौर पर पील आवर्स में इन स्टेशनों पर भारी भीड़ दिखाई देती है.