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CJP Protest LIVE: सीजेपी के समर्थन में थाने पहुंचे कई नेता, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मांगा 72 घंटे का समय

कॉक्रोच जनता पार्टी का प्रदर्शन
कॉक्रोच जनता पार्टी का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 3:17 PM IST

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कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रवक्ता सौरभ दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका निशु आजाद मामले में अपने अन्य साथियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया. वे खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन पर एक प्रदर्शनकारी छात्र के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है. दरअसल, यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.

LIVE FEED

3:14 PM, 4 Sep 2026 (IST)

दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ़्तार करने का दिया भरोसा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि स्वतंत्र भारद्वाज को 72 घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. भारद्वाज पर जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट एक्टिविस्ट निशु आज़ाद के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है. यह भरोसा उस घटना के एक दिन बाद मिला जब इंटरनेट पर भारद्वाज के एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ. खुद को 'कट्टर हिंदू' बताने वाले भारद्वाज को इस क्लिप में यह मानते हुए देखा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने निशु आज़ाद के पिता संजय कुमार का "सिर फोड़ दिया था" और आरोप की गंभीरता के बावजूद वह जेल जाने से बच गया था.

2:53 PM, 4 Sep 2026 (IST)

निशु आज़ाद के पिता संजय आज़ाद की प्रतिक्रिया

दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में CJP कार्यकर्ता निशु आज़ाद के पिता संजय आज़ाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने FIR में जिन कानूनी धाराओं को शामिल करने की हमारी मांग मान ली है. पुलिस ने हमें 72 घंटे का समय दिया है. हमें विश्वास है कि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हमें दिल्ली पुलिस और संविधान पर पूरा भरोसा है.

2:43 PM, 4 Sep 2026 (IST)

दिल्ली पुलिस पर सौरव दास का गंभीर आरोप

CJP के को-कन्वीनर सौरव दास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR को रद्द और खारिज कर दिया है. हालांकि, अगर आपने दिल्ली पुलिस का हलफनामा पढ़ा है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें हिस्ट्री-शीटर ​​और आदतन अपराधियों की जांच करनी है और उन्हें जेल में डालना है. हमने उस शर्त को मान लिया था. लेकिन निशु को धमकियां मिल रही थीं, और FIR भी दर्ज कराई गई थी. इसके बावजूद, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. क्या उसे धमकाने वाला व्यक्ति उन 2,800 आदतन अपराधियों में से एक नहीं है?

2:39 PM, 4 Sep 2026 (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी के को-कन्वीनर सौरव दास और आशुतोष रांका पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में है. ये पुलिस स्टेशन के अंदर का दृश्य है. शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी के कई समर्थक जमा हुए. वे खुद को हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. भारद्वाज ने कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में एक छात्र प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट करने की बात कही थी.

2:34 PM, 4 Sep 2026 (IST)

यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से की ये मांग

CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष अक्षय लाकरा के साथ पुलिस से बात की. उन्होंने मांग की कि CJP नेता निशु आज़ाद और उनके पिता संजय से जुड़े मामले में दर्ज FIR में हत्या की कोशिश, SC/ST एक्ट और POCSO की धाराएं जोड़ी जाएं.

Last Updated : September 4, 2026 at 3:17 PM IST

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