CJP Protest LIVE: सीजेपी के समर्थन में थाने पहुंचे कई नेता, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मांगा 72 घंटे का समय

दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ़्तार करने का दिया भरोसा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि स्वतंत्र भारद्वाज को 72 घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. भारद्वाज पर जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट एक्टिविस्ट निशु आज़ाद के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है. यह भरोसा उस घटना के एक दिन बाद मिला जब इंटरनेट पर भारद्वाज के एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ. खुद को 'कट्टर हिंदू' बताने वाले भारद्वाज को इस क्लिप में यह मानते हुए देखा गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने निशु आज़ाद के पिता संजय कुमार का "सिर फोड़ दिया था" और आरोप की गंभीरता के बावजूद वह जेल जाने से बच गया था.