CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर जुट रहे प्रदर्शनकारी, आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "मैंने सोनम वांगचुक से कई बार बात की. नतीजा यह निकला कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए. उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील भी की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें..इस देश में पहले हुए प्रदर्शनों में, सत्ताधारी दल द्वारा असामाजिक तत्त्वों की घुसपैठ कराई गई और पूरे प्रदर्शन को पटरी से उतार देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए." केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, "जे.पी. नड्डा को शर्म आनी चाहिए. लोग यहां 30 दिनों से ज़्यादा समय से बैठे हैं. वे कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए..धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें जाना होगा. उसके बिना ये प्रदर्शन चलता रहेगा.