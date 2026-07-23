CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर जुट रहे प्रदर्शनकारी, आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद
Published : July 23, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 9:18 AM IST
दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बैनर तले जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है. 20 जुलाई को 'चलो पार्लियामेंट' मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए. सोनम वांगचुक अस्पताल में भूख हड़ताल जारी रखे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वहीं, बुधवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग की. इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया.
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आतिशी का केंद्र पर वार
आज सुबह दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा, "मोदी सरकार दिल्ली की लाइफलाइन यात्रा को दिन-ब-दिन बाधित करने और आम यात्रियों को परेशान करने के लिए तैयार है, लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बात करने को तैयार नहीं है."
विरोध प्रदर्शन का CCTV फुटेज आया सामने
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने कन्फर्म किया है. फुटेज में पेट्रोल पंप और दुकानों पर पत्थरबाजी, कांच तोड़ने की घटनाएं दिख रही हैं. दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों पर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं. यह बहुत बेरहम था और हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे. आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है. सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है. आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा. लेकिन हम सोनम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "मैंने सोनम वांगचुक से कई बार बात की. नतीजा यह निकला कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए. उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील भी की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें..इस देश में पहले हुए प्रदर्शनों में, सत्ताधारी दल द्वारा असामाजिक तत्त्वों की घुसपैठ कराई गई और पूरे प्रदर्शन को पटरी से उतार देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए." केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, "जे.पी. नड्डा को शर्म आनी चाहिए. लोग यहां 30 दिनों से ज़्यादा समय से बैठे हैं. वे कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए..धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, उन्हें जाना होगा. उसके बिना ये प्रदर्शन चलता रहेगा.
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी दिल्ली मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों को यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा पहले की तरह रहेगी. DMRC के अनुसार जिन स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं.