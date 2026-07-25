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CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर डटे छात्र, सुरक्षा टाइट, सरकार संग आज फिर CJP की बैठक

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन (Photo : PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 7:51 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 8:14 AM IST

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नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है. सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. दिल्ली समेत देशभर में विरोध प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर अभी तक बात नहीं पाई है. आज एक बार फिर सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर के लिए बात होगी. सीजेपी का कहना है कि जंतर-मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते. इस धरना प्रदर्शन के चलते सेंट्रल दिल्ली के इलाके में प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने के कारण लोगों को भी आने-जाने में समस्या हो रही है. इसके अलावा आज भी दिल्ली मेट्रो के दर्जनों स्टेशन बंद है.

LIVE FEED

8:12 AM, 25 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त

जंतर-मंतर के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने और बैरिकेड लगाए हैं. इन्हें मजबूत जंजीरों से आपस में जोड़ा गया है और वेल्डिंग करके और मजबूत किया गया है.

8:05 AM, 25 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी

जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन जारी है.

7:55 AM, 25 Jul 2026 (IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में कम्पेनसेशन और लीगल मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. एक इन-प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था. हमें उम्मीद है कि आज वह रिटर्न एग्रीमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन जो मुख्य मांग है- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है.अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें बता दें, फिर इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है. हम अपनी आगे की रणनीति पर काम करेंगे. सरकार द्वारा NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने पर उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी डिटेल्स देखनी होंगी लेकिन हम फिर से वही बात कर रहे हैं. आखिरी जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि वे सभी पेपर लीक और NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं. उन्हें इस्तीफा देना होगा. हम लगातार दूसरे बड़े सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं.

7:44 AM, 25 Jul 2026 (IST)

राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार चौथे दिन शनिवार को 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के अनुसार, 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक रहेगी. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी. यानी यात्री इन स्टेशनों पर केवल लाइन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर नहीं जा सकेंगे. डीएमआरसी ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले मेट्रो सेवाओं की ताजा जानकारी लेने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है. मेट्रो प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए उसे खेद है.

बंद रहने वाले 18 मेट्रो स्टेशन

  • लोक कल्याण मार्ग
  • राजीव चौक
  • पटेल चौक
  • रामकृष्ण आश्रम मार्ग
  • बाराखंभा रोड
  • सुप्रीम कोर्ट
  • सेवा तीर्थ
  • जनपथ
  • मंडी हाउस
  • केंद्रीय सचिवालय
  • आईटीओ
  • दिल्ली गेट
  • इंद्रप्रस्थ
  • खान मार्केट
  • जोर बाग
  • शिवाजी स्टेडियम
  • झंडेवालान
  • नई दिल्ली
Last Updated : July 25, 2026 at 8:14 AM IST

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