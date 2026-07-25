CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर डटे छात्र, सुरक्षा टाइट, सरकार संग आज फिर CJP की बैठक

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में कम्पेनसेशन और लीगल मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. एक इन-प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था. हमें उम्मीद है कि आज वह रिटर्न एग्रीमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन जो मुख्य मांग है- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है.अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें बता दें, फिर इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है. हम अपनी आगे की रणनीति पर काम करेंगे. सरकार द्वारा NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने पर उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी डिटेल्स देखनी होंगी लेकिन हम फिर से वही बात कर रहे हैं. आखिरी जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि वे सभी पेपर लीक और NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं. उन्हें इस्तीफा देना होगा. हम लगातार दूसरे बड़े सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं.