जगदलपुर पुलिस लाइन में पूना मारगेम कार्यक्रम के अंतर्गत 200 से ज्यादा नक्सली सीएम साय के सामने हथियार डालेंगे. कुछ देर में सीएम साय जगदलपुर पुलिस लाइन पहुंचने वाले हैं.
छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर, 200 से ज्यादा माओवादी डालेंगे हथियार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 10:38 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 10:53 AM IST
जगदलपुर\रायपुर: बस्तर आज इतिहास रचने जा रहा है. देश में पहली बार एक साथ 200 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल रहे हैं. सरकार की लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील के बाद नक्सलवाद के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है. माड़ डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं. ट्रल कमेटी मेम्बर वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प के नेतृत्व में नक्सली जगदलपुर पुलिस लाइन में सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालेंगे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेम्बर व अन्य कैडर के माओवादी शामिल हैं.
