छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर, 200 से ज्यादा माओवादी डालेंगे हथियार

BIGGEST NAXAL SURRENDER
सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 17, 2025 at 10:38 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 10:53 AM IST

जगदलपुर\रायपुर: बस्तर आज इतिहास रचने जा रहा है. देश में पहली बार एक साथ 200 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल रहे हैं. सरकार की लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील के बाद नक्सलवाद के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है. माड़ डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं. ट्रल कमेटी मेम्बर वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प के नेतृत्व में नक्सली जगदलपुर पुलिस लाइन में सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालेंगे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेम्बर व अन्य कैडर के माओवादी शामिल हैं.

10:50 AM, 17 Oct 2025 (IST)

कुछ देर में जगदलपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय

जगदलपुर पुलिस लाइन में पूना मारगेम कार्यक्रम के अंतर्गत 200 से ज्यादा नक्सली सीएम साय के सामने हथियार डालेंगे. कुछ देर में सीएम साय जगदलपुर पुलिस लाइन पहुंचने वाले हैं.

Last Updated : October 17, 2025 at 10:53 AM IST

सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर
NAXAL SURRENDER CG
CHHATTISGARH NEWS
BASTAR MAOISTS SURRENDER
BIGGEST NAXAL SURRENDER

