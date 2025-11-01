छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस: 25 साल का हुआ छत्तीसगढ़, रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम साय ने दी रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर पीएम मोदी का रायपुर में कार्यक्रम

पीएम मोदी का कार्यक्रम:

सुबह 10 बजे : नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में पीएम मोदी 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से बात करेंगे.

सुबह 10:45 बजे : ब्रह्माकुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे. जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का आधुनिक केंद्र है.

सुबह 11:45 बजे : नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की खासियत: यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है. जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा. इस भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत पूरे काम की योजना है.

दोपहर 1:30 बजे : शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे.

जनजातीय संग्रहालय की खासियत: राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा. स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

दोपहर 2:30 बजे : छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी 14260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.