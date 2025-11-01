रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस: 25 साल का हुआ छत्तीसगढ़, रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम साय ने दी रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं
ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 7:55 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 9:51 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की स्थापना को आज 25 साल पूरे हो गए है. इस अवसर पर रजत जयंती मनाई जा रही है. जिसमें पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होकर सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 14260 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दे रहे हैं.
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नमन कर सीएम साय ने पुष्पांजलि अर्पित की
छत्तीसगढ़ रजत जयंती पर पीएम मोदी का रायपुर में कार्यक्रम
पीएम मोदी का कार्यक्रम:
सुबह 10 बजे : नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में पीएम मोदी 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत 'जीवन का उपहार' समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से बात करेंगे.
सुबह 10:45 बजे : ब्रह्माकुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे. जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का आधुनिक केंद्र है.
सुबह 11:45 बजे : नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे.
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की खासियत: यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है. जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा. इस भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत पूरे काम की योजना है.
दोपहर 1:30 बजे : शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे.
जनजातीय संग्रहालय की खासियत: राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा. स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे.
दोपहर 2:30 बजे : छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों से जुड़ी 14260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पीएम मोदी का स्वागत
रायपुर: नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही पीएम मोदी के स्वागत में छत्तीसगढ़ लोकधुनों पर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं.
सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य निर्माण और रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी
सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी. सीएम ने लिखा-" छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. 1 नवंबर 2000 को आरम्भ हुई हमारी यात्रा ने 25 वर्षों में विकास, समृद्धि और गौरव की नई ऊँचाइयाँ छुई हैं. प्रदेशवासियों की मेहनत और संस्कारों ने छत्तीसगढ़ को अवसर, नवाचार और संस्कृति का प्रतीक बना दिया है. आइए, अपनी परंपराओं, संस्कारों और गौरवशाली इतिहास को सहेजकर विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लें। छत्तीसगढ़ महतारी की जय!