Chhath Puja: संध्या अर्घ्य संपन्न, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
लोक आस्था का महापर्व छठ अपने सबसे खास पड़ाव पर पहुंच गया है. रविवार शाम को राज्यभर के गंगा घाटों, नदियों और तालाबों पर व्रती ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा तक छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही. राजधानी पटना में आज सूर्यास्त शाम 5 बजकर 1 मिनट पर हुआ, जबकि सोमवार सुबह सूर्योदय 6 बजकर 7 मिनट पर होगा. चार दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन 13 नवंबर को नहाय-खाय और 14 नवंबर को खरना संपन्न हुआ. आज 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया गया. 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा.
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अररिया में 75 वर्षीय सुशीला देवी ने दिया संध्या अर्घ्य़
अररिया जिले के फारबिसगंज निवासी सुशीला देवी की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वे पिछले लगभग 55 साल से लगातार छठ का व्रत करती आ रही हैं. उनके पुत्र सुमन कुमार ने बताया कि अधिक उम्र होने के कारण उनकी मां घाट तक पैदल नहीं जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने घर की छत पर ही पक्का तालाबनुमा घाट बनवा दिया है. सुशीला देवी ने अपनी छत पर बने इसी घाट पर पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया.
संध्या अर्घ्य संपन्न, अब सोमवार सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन रविवार शाम को बिहारभर के नदी घाटों और तालाबों पर संध्या अर्घ्य का अनुष्ठान शांतिपूर्ण और भक्तिमय माहौल में संपन्न हो गया. छठव्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. संध्या अर्घ्य के बाद अब व्रती अपने घरों को लौट रहे हैं और रातभर निर्जला उपवास रखेंगे. सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने और पारण के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा.
सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य
बताते चलें कि सोमवार को छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है. सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत समापन होगा. इसके साथ ही श्रद्धालु छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करेंगे.
लखीसराय में छठव्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया पहला अर्घ्य
लखीसराय जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार की संध्या किऊल नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. छठव्रती महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान घाटों पर छठी मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे. घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
मुजफ्फरपुर में छठव्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य
मुजफ्फरपुर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठव्रतियों ने डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया. शहर के प्रमुख नदी घाटों और तालाबों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और चारों ओर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है तथा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जा रहा पहला अर्घ्य
लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन राज्यभर के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे खड़े होकर छठव्रती पूरी श्रद्धा के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं. चारों ओर गूंजते छठ के पारंपरिक गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है.
वैशाली के कोनहारा घाट पर माथे पर दउरा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
वैशाली में लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आम श्रद्धालु की तरह माथे पर पूजा का दउरा लेकर ऐतिहासिक कोनहारा छठ घाट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान भास्कर की पूजा-अर्चना की और घाट पर मौजूद छठव्रतियों व स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें महापर्व की शुभकामनाएं दीं.
नवादा में जापानी महिला काना मियामुरा ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य
लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा सात समंदर पार से आए मेहमानों को भी आकर्षित कर रही है. नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पीरौटा गांव के तालाब में जापानी महिला काना मियामुरा ने पूरी श्रद्धा के साथ डूबते सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया. विदेशी मेहमान को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ पूजा करते देख स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला.
गया के हयात चक बिकोपुर घाट पर 10 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे
गया के हयात चक बिकोपुर घाट पर संध्या अर्घ्य के लिए 10 हजार से अधिक छठव्रती और श्रद्धालु पहुंचे हैं. यह घाट बिहार और झारखंड को जोड़ता है, जिसके चलते दोनों राज्यों के लोगों की यहां भारी भीड़ उमड़ी है. पूरे घाट पर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
नालंदा के ऐतिहासिक बड़गांव छठ घाट पर उमड़ी भीड़
नालंदा के बड़गांव स्थित छठ घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है. देश के कोने-कोने से छठव्रती यहां आकर चार दिनों तक तंबू गाड़कर इस महापर्व को मनाते हैं. ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र साम्ब का कुष्ठ रोग यहीं ठीक हुआ था और तब से यहां छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है.
गया के बाहा घाट पर संध्या अर्घ्य के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़
लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर गया के बाहा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संध्या अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हैं. घाट पर व्रतियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और चारों ओर छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है. प्रशासन की ओर से भी घाट पर सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
संध्या अर्घ्य की पूजा के दौरान पटना गंगा घाट पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी
छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य की पूजा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के गंगा छठ घाट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घाट पर पूजा कर रहे छठव्रतियों और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया व उन्हें छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने घाट पर मौजूद लोगों से बातचीत की और पूजा की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.
खगड़िया के रानी सकरपुरा में भव्य रूप से मना छठ महापर्व
खगड़िया के रानी सकरपुरा में छठ महापर्व भव्य रूप से मनाया गया. छठ घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और व्रतियों ने पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया. चारों ओर भक्तिमय माहौल बना रहा और छठी मैया के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा.
संध्या अर्घ्य के लिए छठ घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु
डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अब छठ घाटों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है. व्रती और उनके परिजन बांस के सूप और दउरा में फल, ठेकुआ व पूजा सामग्री लेकर नदी और तालाबों के किनारे जुट रहे हैं. पूरे इलाके में छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है और घाटों पर श्रद्धालुओं की रौनक बढ़ने लगी है.