Chhath Puja: संध्या अर्घ्य संपन्न, छठ घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

लखीसराय में छठव्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया पहला अर्घ्य

लखीसराय जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार की संध्या किऊल नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. छठव्रती महिलाओं ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान घाटों पर छठी मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे. घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.