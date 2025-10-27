ETV Bharat / bharat

बिहार में छठ पूजा की धूम, बिहार के घाटों पर सरकार ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बिहार में छठ पूजा
बिहार में छठ पूजा (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

पटना: चार दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना और लोक आस्था के प्रतीक महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन श्रद्धालु संध्या अर्घ्य होगा. आज शाम व्रती नदी किनारे घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. यह पावन पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. यह पर्व खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधान से मनाया जाता है.

11:40 AM, 27 Oct 2025 (IST)

फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु, छठ मनाने पहुंची अपने पैतृक गांव

छठ पूजा की महिमा जो अपरंपार तो है ही साथ ही साथ छठ से जुड़े गीत, परंपरा सब कुछ इतना खास और अलग सा अनुभव देने वाला है जो इस त्योहार को मनाने वाला ही महसूस कर सकता है. यही वजह है कि छठ पर्व अब ग्लोबल हो चला है क्योंकि इसको मनाने वाले इस त्योहार दुनिया के किसी कोने में जाएं लेकिन जरूर मनाते है. इसी खास अनुभव और बचपन से मनाए इस त्योहार के उत्साह को लेकर फ़िल्म अभिनेत्री संचिता वासु अपने पैतूक गांव सहरसा पहुंची और ईटीवी भारत के साथ छठ पूजा को लेकर अपनी भावना को साझा किया

छठ महापर्व की महिमा की कायल है फिल्म अभिनेत्री संचिता वासु (ETV Bharat)

11:06 AM, 27 Oct 2025 (IST)

मोतिहारी में जलकुंभी के कारण व्रतियों को पूजा करने में होगी परेशानी

मोतिहारी में जलकुंभी के कारण व्रतियों को पूजा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. मोतिहारी की घाट की सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड संख्या 20 के पार्षद पुत्र शकील अहमद ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. यहां दो घाटों की सफाई होती है, जबकि बिछी स्थान क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता है.शकील अहमद ने आरोप लगाया कि तीन महीने से सफाई की स्थिति जस की तस है. घाटों पर जलकुंभी फैली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को भारी परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि टेंडर होने के बावजूद एक बार भी कार्य नहीं कराया गया ,उन्होंने बताया कि इस स्थिति को लेकर उन्होंने लिखित शिकायत नगर आयुक्त को सौंपी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.शकील अहमद ने बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए प्राइवेट स्तर पर बास मंगवाकर घाटों की घेराव कराया गया

मोतिहारी में जलकुंभी के कारण व्रतियों को पूजा करने में होगी परेशानी (null)

9:48 AM, 27 Oct 2025 (IST)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं

लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ की सभी प्रदेश एवं देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं. यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करे. छठी मईया से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रदेश और देश को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखें और सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं.

9:47 AM, 27 Oct 2025 (IST)

हमारे लिए छठ पूजा बहुत बड़ा भाव : अक्षरा सिंह

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा, "सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं. हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत बड़ा भाव है. छठ पूजा हमें सिखाती है कि हम एक समान रूप से लोगों को देखें, समझें और एक दूसरे को जोड़कर चलें. मुझे लगता है कि पूरे साल ही हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और किसी से द्वेष, छल नहीं करना चाहिए."

