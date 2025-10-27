बिहार में छठ पूजा की धूम, बिहार के घाटों पर सरकार ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मोतिहारी में जलकुंभी के कारण व्रतियों को पूजा करने में होगी परेशानी

मोतिहारी में जलकुंभी के कारण व्रतियों को पूजा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. मोतिहारी की घाट की सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड संख्या 20 के पार्षद पुत्र शकील अहमद ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. यहां दो घाटों की सफाई होती है, जबकि बिछी स्थान क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता है.शकील अहमद ने आरोप लगाया कि तीन महीने से सफाई की स्थिति जस की तस है. घाटों पर जलकुंभी फैली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को भारी परेशानी होगी. उन्होंने कहा कि टेंडर होने के बावजूद एक बार भी कार्य नहीं कराया गया ,उन्होंने बताया कि इस स्थिति को लेकर उन्होंने लिखित शिकायत नगर आयुक्त को सौंपी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.शकील अहमद ने बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए प्राइवेट स्तर पर बास मंगवाकर घाटों की घेराव कराया गया