बिहार में छठ पूजा के चौथे दिन सूर्य को उषा अर्घ्य, आखिरी दिन घाटों पर जुटा जनसैलाब!
Published : October 28, 2025 at 7:24 AM IST
पटना: देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. आज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही. पारंपरिक छठ गीतों की स्वर लहरियों और पूजा-अर्चना के बीच घाटों का माहौल पूरी तरह आस्थामय रहा. वहीं छठ पर्व पर आम लोगों के साथ राजनीतिक हस्तियां और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी भक्ति भाव में डूबे नजर आए.