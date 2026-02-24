CHATRA PLANE CRASH UPDATES: हादसे में 7 लोगों की मौत, राज्यपाल, सीएम हेमंत समेत माननीयों ने जताया शोक

इस दुखद घटना पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है. विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए, ताकि कारणों का स्पष्ट पता चल सके. राज्य की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि 7 लोगों की असमय मौत बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी. साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. विधायक योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि एयर एंबुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इस प्रकार की दुर्घटना चिंता का विषय है. उन्होंने निष्पक्ष जांच और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की. विधायक जयराम महतो ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि यह समय एकजुट होकर पीड़ित परिवारों को संबल देने का है. अन्य विधायकों ने भी हादसे को दुखद बताते हुए गहरी संवेदना प्रकट की है.