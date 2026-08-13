ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड पीपलकोटी टनल हादसा, 3 लोगों की मौत, अब तक 18 मजदूरों का रेस्क्यू

CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT
उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 7:54 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 10:52 PM IST

Choose ETV Bharat

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया. जहां पीपलकोटी में टीएचडीसी (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) की टनल में धंसाव के साथ पानी का रिसाव हो गया. घटना करीब शाम 7 बजे के आसपास की है. जहां पीपलकोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में एचसीसी कंपनी की ओर से काम कराया जा रहा था. जिसमें पानी का रिसाव एवं भूस्खलन होने के कारण 22 कर्मचारी फंस गए, जिसमें से 18 लोगों को निकाल लिया गया है. जिन्हें विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है. वहीं, 3 लोगों की मौत की सूचना है.

LIVE FEED

10:42 PM, 13 Aug 2026 (IST)

पीपलकोटी टनल हादसे में तीन लोगों की मौत

पीपलकोटी टनल हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. इसकी पुष्टि चमोली डीएम गौरव कुमार ने की है. मौत की संख्या बढ़ने की आशंका है. वहीं, सीएम धामी का कहना है कि अभी तक 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है. जिनमें 3-4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है. बाकी फंसे हुए लोगों को निकालने की कार्रवाई चल रही है.

10:26 PM, 13 Aug 2026 (IST)

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एवं छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के संबंध में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से दूरभाष पर वार्ता की. सीएम धामी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टनल में फंसे उनके राज्यों के श्रमिकों की स्थिति से अवगत कराया. साथ ही बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 16 श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है. शेष प्रभावित श्रमिकों के लिए भी सभी आवश्यक प्रयास निरंतर जारी हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि रेस्क्यू किए गए श्रमिकों के उपचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जा रही है. उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है. आवश्यकता के अनुरूप विशेषज्ञ उपचार, दवाइयों, आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी श्रमिक को उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर करने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी.

मुख्यमंत्री धामी ने झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार उनके राज्यों के प्रत्येक प्रभावित श्रमिक और उनके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है. हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए सभी आवश्यक सूचनाएं साझा की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है. राज्य सरकार का पूरा तंत्र प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा, उपचार और सहायता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है.

10:02 PM, 13 Aug 2026 (IST)

सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से की बात, हालचाल जाना और मनोबल बढ़ाया

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. साथ ही उनका हालचाल जाना और उनका मनोबल बढ़ाया. उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उनके उपचार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी.

  • https://www.etvbharat.com/hi/bharat/live-blog--chamoli-pipalkoti-thdc-tunnel-collapses-many-labourers-stranded-utn26081306993

9:52 PM, 13 Aug 2026 (IST)

आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी, रेस्क्यू अभियान की ली जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार देर रात पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे. जहां से पूरे राहत एवं बचाव अभियान की कमान संभालते हुए अधिकारियों को युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने के निर्देश दिए.

9:27 PM, 13 Aug 2026 (IST)

पीपलकोटी टनल में फंसे 22 लोग, अबतक 16 लोगों का रेस्क्यू

पीपलकोटी टनल में 22 लोगों के फंसे होने की सूचना है. जिसमें से अभी तक 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है.

8:55 PM, 13 Aug 2026 (IST)

टीएचडीसी की टनल में ब्लास्ट की सूचना.

चमोली सीएमओ डॉ राजीव पाल ने बताया कि सुनने में आया है कि टीएचडीसी की टनल में ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से वहां 18 लोग फंस गए थे.

पीपलकोटी टनल हादसे पर चमोली डीएम और सीएमओ का बयान. (ETV Bharat)

8:44 PM, 13 Aug 2026 (IST)

चमोली जिलाधिकारी का बयान

चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि टीएचडीसी की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक टनल है. शाम को करीब 6.30 बजे के करीब इसमें मलबा आया है. मलबे के साथ पानी भी आया है. टनल में जो शिफ्ट काम कर रही थी, उसमें लोग फंसे है. अभी तक 14 से 15 लोगों को निकाल लिया गया है. सभी रेस्क्यू टीम मौके पर लगी हुई है.

8:34 PM, 13 Aug 2026 (IST)

16 लोगों का रेस्क्यू किया गया

ताजा अपडेट ये है कि अभी तक 16 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है.

8:23 PM, 13 Aug 2026 (IST)

13 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, बचाव अभियान जारी

जनपद चमोली अंतर्गत मायापुर (पीपलकोटी) में गुरुवार शाम लगभग 7:05 बजे टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई है. प्रारंभिक सूचना के अनुसार टनल में कार्य कर रहे 18 से 19 लोगों के फंसने की सूचना है. उक्त निर्माण कार्य एचसीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा था. घटना की सूचना मिलते ही खोज एवं बचाव अभियान तत्काल शुरू कर दिया गया. अब तक 13 व्यक्तियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि शेष लोगों की तलाश एवं सुरक्षित रेस्क्यू के लिए अभियान लगातार जारी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं. वहीं डीआईआरएफ, स्थानीय पुलिस एवं सीआईएसएफ के जवानों द्वारा मौके पर वर्तमान में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सभी आवश्यक संसाधन मौके पर जुटाए जा रहे हैं.

उत्तराखंड चमोली टनल हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन. (ETV Bharat)

7:59 PM, 13 Aug 2026 (IST)

टनल के अंदर मलवा के साथ पानी भर गया

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक चमोली जनपद के पीपलकोटि स्थित THDC टनल के अंदर 18 से 20 मजदूर फंस गए हैं. आठ लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकला गया है. टनल के अंदर मलबे के साथ पानी भर गया, जिससे टनल के अंदर कार्य करें मजदूर वाहन फंस गए हैं. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Last Updated : August 13, 2026 at 10:52 PM IST

TAGGED:

CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT
CHAMOLI THDC TUNNEL COLLAPSES
UTTARAKHAND TUNNEL ACCIDENT
उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा
CHAMOLI PIPALKOTI THDC TUNNEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.