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मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली बार आज बस्तर में, अमित शाह की अध्यक्षता में CZC मीटिंग, सीएम विष्णुदेव साय सहित एमपी, उत्तराखंड, यूपी के मुख्यमंत्री हो रहे शामिल

CENTRAL ZONAL COUNCIL MEETING
मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 7:39 AM IST

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Updated : May 19, 2026 at 8:21 AM IST

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रायपुर\जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बस्तर में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है. जगदलपुर के होटल एंबिशन में 11 बजे से ये महत्वपूर्ण बैठक होगी. बैठक में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार इस बार परिषद की मेजबानी कर रहा है. मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है.

LIVE FEED

8:51 AM, 19 May 2026 (IST)

CZC मीटिंग में शामिल होने सुबह 10 बस्तर पहुंचेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने एमपी, उत्तराखंड के सीएम जगदलपुर में मौजूद है. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 10 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे. 11 बजे से होटल एम्बिशन में CZC मीटिंग शुरू होगी. माओवाद समाप्ति के बाद हो रही बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चार राज्यों के आदिवासी संभागों में बेहतर विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा हो सकती है.

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मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

8:18 AM, 19 May 2026 (IST)

जगदलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात

जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दूसरे से मुलाकात की. इस मौके पर धामी ने एमसीएम को देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आमंत्रित किया.

7:49 AM, 19 May 2026 (IST)

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने बस्तर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने बस्तर पहुंचने पर उत्तराखंड सीएम का स्वागत किया. सीएम साय ने कहा "यह बैठक क्षेत्रीय विकास और पारस्परिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विमर्श के माध्यम से साझा विकास के संकल्प को और ज्यादा सशक्त करेगी.

7:34 AM, 19 May 2026 (IST)

बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव

मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार शाम जगदलपुर पहुंचे. जहां सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया. दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच समसामयिक विषयों, क्षेत्रीय विकास और पारस्परिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

Last Updated : May 19, 2026 at 8:21 AM IST

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