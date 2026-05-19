मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली बार आज बस्तर में, अमित शाह की अध्यक्षता में CZC मीटिंग, सीएम विष्णुदेव साय सहित एमपी, उत्तराखंड, यूपी के मुख्यमंत्री हो रहे शामिल

CZC मीटिंग में शामिल होने सुबह 10 बस्तर पहुंचेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने एमपी, उत्तराखंड के सीएम जगदलपुर में मौजूद है. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 10 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे. 11 बजे से होटल एम्बिशन में CZC मीटिंग शुरू होगी. माओवाद समाप्ति के बाद हो रही बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चार राज्यों के आदिवासी संभागों में बेहतर विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा हो सकती है.