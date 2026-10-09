Bypoll results: बंगाल की नंदीग्राम-रेजीनगर विधानसभा समेत सभी सीटों पर काउंटिंग शुरू

पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए

देश की पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी और असम की नगांव लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती हो रही है.