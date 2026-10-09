Bypoll results: बंगाल की नंदीग्राम-रेजीनगर विधानसभा समेत सभी सीटों पर काउंटिंग शुरू
Published : October 9, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:18 AM IST
हैदराबाद: देश की छह सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए. इन छह सीटों में पांच विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल हैं. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी और असम की नगांव लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती हो रही है. सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. इन नतीजों को कई राज्यों में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच अहम माना जा रहा है.इस बार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की कुल छह सीटों पर मतदान हुआ. पश्चिम बंगाल में दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर पर वोटिंग हुई थी. इनमें नंदीग्राम को सबसे चर्चित सीटों में गिना गया. इसलिए सबकी नजर इसी सीट पर टिकी है. नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए मतगणना के नतीजों से पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक रुख का अंदाजा मिलने की संभावना है, जहां भाजपा ने 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को हटाकर सरकार बनाई है. दोनों उपचुनाव भले ही चार महीने पुरानी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर कोई जनमत संग्रह नहीं हैं लेकिन विपक्ष से सत्ता में आने के बाद पार्टी की चुनावी ताकत का आकलन करने और विपक्षी खेमे की स्थिति पर गौर करने के लिए इन परिणामों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 5.24 लाख मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत ने मतदान किया, जिसमें नंदीग्राम में 80.89 प्रतिशत और रेजीनगर में 80.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
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पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए
देश की पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी और असम की नगांव लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती हो रही है.
पुडुचेरी सीट के लिए काउंटिंग सेटर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पुडुचेरी में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले थट्टांचावडी निर्वाचन क्षेत्र में मोतीलाल नेहरू सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षा कड़ी कर दी गई. आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
तमिलनाडु में काउंटिंग सेंटर के बाहर कड़ी सुरक्षा
तमिलनाडु के मदुरंतकम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज शुरू होने वाली वोटों की गिनती से पहले चेंगलपट्टू जिले के आथुर में इंटीग्रेटेड सोशल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. वोटिंग 6 अक्टूबर को हुई थी.