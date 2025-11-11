ETV Bharat / bharat

उपचुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील, बढ़-चढ़कर करें वोटिंग

मतदान (प्रतीकात्मक फोटो ) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 7:10 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 8:10 AM IST

नई दिल्ली: सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर आज मंगलवार को उपचुनाव शुरू हो गया है. ये उपचुनाव जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे हैं. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. वहीं, बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का भी मतदान है. इसे लेकर राजनीतिक दल और नेता सभी उत्साहित हैं. बिहार विधानसभा की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा और अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं.

LIVE FEED

8:53 AM, 11 Nov 2025 (IST)

विकास और प्रगति के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं: बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण पर कहा, 'लोग उत्साहित हैं और विकास और प्रगति के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं. यह उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा होगा जिन्होंने बिहार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, और मैं सभी से मतदान करने और लोकतंत्र की जननी बिहार का संदेश देने की अपील करता हूं.'

8:42 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ओडिशा नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव, भाजपा उम्मीदवार ने वोटिंग की

ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. यह सीट बीजद विधायक और उनके पिता राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हुई थी.

8:37 AM, 11 Nov 2025 (IST)

शाहनवाज हुसैन ने वोटरों से की ये अपील

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वोटरों से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा, 'बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भारी मतदान हो रहा है. मैं भी वोट डालने जा रहा हूँ.'

8:30 AM, 11 Nov 2025 (IST)

राजामौली ने अपने परिवार के साथ की वोटिंग

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए शेखपेट के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला.

8:01 AM, 11 Nov 2025 (IST)

प्रशांत किशोर ने बदलाव के लिए लोगों से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की

बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, 'मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि आज आखिरी चरण के रिकॉर्ड मतदान को तोड़ें. बिहार में बदलाव के लिए वोट करें. अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें. पहले चरण से भी अधिक वोट करें ताकि 14 नवंबर को बिहार में एक नई व्यवस्था बने. एक ऐसी व्यवस्था जो आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार दे. अगर आज आप कोई गलती करते हैं, अगर आज चूक जाते हैं, तो आपको अगले पाँच साल उसी व्यवस्था के साथ बिताने होंगे जो आपको परेशान करती है.'

7:58 AM, 11 Nov 2025 (IST)

बिहार चुनाव पर सांसद तारिक अनवर बोले- हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी

बिहार के दूसरे चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, 'उत्साह से लग रहा है कि इस चरण में भी मतदान पहले चरण जैसा ही होगा. हो सकता है कि मतदान प्रतिशत पहले चरण से जयादा हो, और वो उत्साह बहुत अधिक है. युवाओं को लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो उनका भविष्य बदलेगा. लोग पिछले 20 सालों की सरकार से ऊब चुके हैं, और बेचैनी है कि कैसे इसे बदला जाए, नई सरकार बनाई जाए और विपक्ष को मौका दिया जाए. 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मुख्यमंत्री चुना जाएगा.'

7:47 AM, 11 Nov 2025 (IST)

तेलंगाना: जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी

तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है. इस साल जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण यह उपचुनाव जरूरी हो गया था.

7:37 AM, 11 Nov 2025 (IST)

जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव, सुबह-सुबह लगी मतदाताओं की लंबी कतारें

जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. मतदाता उत्साहित हैं. लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है. उमर अब्दुल्ला द्वारा 2024 के विधानसभा चुनावों में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल करने के बाद गंदेरबल सीट बरकरार रखने के बाद बडगाम सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया था, जिसके लिए 17 उम्मीदवार मैदान में हैं.

7:25 AM, 11 Nov 2025 (IST)

6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू

6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. जम्मू-कश्मीर के बडगाम, नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिज़ोरम में डम्पा और ओडिशा में नुआपाड़ा में आज मतदान हो रहा है. चुनाव आयोग शातिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं.

7:13 AM, 11 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने लोगों से बढ़-चढ़कर वोटिंग करने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में लोगों से बढ़-चढ़कर वोटिंग करने का आह्वान किया. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा,'बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं. पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.

Last Updated : November 11, 2025 at 8:10 AM IST

