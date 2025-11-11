उपचुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील, बढ़-चढ़कर करें वोटिंग

प्रशांत किशोर ने बदलाव के लिए लोगों से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की

बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, 'मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि आज आखिरी चरण के रिकॉर्ड मतदान को तोड़ें. बिहार में बदलाव के लिए वोट करें. अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें. पहले चरण से भी अधिक वोट करें ताकि 14 नवंबर को बिहार में एक नई व्यवस्था बने. एक ऐसी व्यवस्था जो आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार दे. अगर आज आप कोई गलती करते हैं, अगर आज चूक जाते हैं, तो आपको अगले पाँच साल उसी व्यवस्था के साथ बिताने होंगे जो आपको परेशान करती है.'