उपचुनाव परिणाम 2026: पांच राज्यों की 7 सीटों के उपचुनाव नतीजे आज, बारामती पर टिकी निगाहें

बारामती से सुनेत्रा ने बनाई बढ़त

महाराष्ट्र के बारामती से रुझान सामने आने लगे हैं. जानकारी के मुताबिक बैलेट पत्रों की गिनती में सुनेत्रा पवार अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रही हैं.