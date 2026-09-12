BRICS शिखर सम्मेलन पर आज दुनिया की निगाहें, भारत मंडपम में एक साथ नजर आएंगे पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर-जनरल भारत पहुंचे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डायरेक्टर-जनरल डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) BRICS समिट 2026 के लिए भारत पहुंचे. बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के दिग्गज भारत पहुंच रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और विश्व के कई अन्य नेता शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे. वे आज से शुरू होने वाले दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा भी इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं.भारत 12 और 13 सितंबर को ‘भारत मंडपम’ में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. भारत ने एक जनवरी को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली. 2026 में, ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर रहा है.