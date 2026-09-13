BRICS Summit 2026: नेताओं ने पश्चिम एशिया पर चिंता व्यक्त की, एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की; डिनर में शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग

पीएम मोदी ने चीन को ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के मौके पर एक मीटिंग की, जिसमें रिश्तों का जायजा लिया गया और नजरिए शेयर किए गए. शनिवार को मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि दिल्ली BRICS समिट के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. हमने भारत-चीन रिश्तों के पूरे दायरे का रिव्यू किया. साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स BRICS समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दीं. जैसा कि विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से जारी एक रिलीज में बताया गया है, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 'मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए' और दोहराया कि दोनों देशों को अपने रिश्ते के बारे में एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग-टर्म नजरिया अपनाना चाहिए. बातचीत के बारे में बताते हुए, बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में अपनी पिछली मीटिंग के बाद से भारत-चीन के आपसी रिश्तों में लगातार हो रही तरक्की का स्वागत किया. उन्होंने फिर से कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को लेकर स्ट्रेटेजिक और लंबे समय का नजरिया अपनाना चाहिए. मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन बातों से गाइड होना चाहिए -- आपसी सम्मान, आपसी सेंसिटिविटी और आपसी हित.