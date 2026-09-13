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BRICS Summit 2026: नेताओं ने पश्चिम एशिया पर चिंता व्यक्त की, एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की; डिनर में शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग

BRICS SUMMIT 2026 INDIA
भारत मंडपम मे आयोजित हो रहा है ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2026 (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 8:39 AM IST

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Updated : September 13, 2026 at 8:53 AM IST

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नई दिल्ली: भारत में आयोजित हो रहे ब्रिक्स समिट सम्मेलन 2026 का आज रविवार को दूसरा दिन है. आज भी पीएम मोदी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजकर 55 मिनट पर सभी दिग्गज एक बार फिर भारत मंडपम पहुंचेंगे और एक ग्रुप फोटो खिचवाएंगे. वहीं, इससे पहले ब्रिक्स देशों के समूह ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई. इस समिट में शिरकत कर रहे सभी नेता ग्लोबल मामलों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मिले थे, जिन्हें पश्चिम का दबदबा माना जाता है. इस मीटिंग में, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन भी शामिल थे. उन्होंने अमेरिका द्वारा 'जानबूझकर किए गए हमलों' पर चिंता जताई, और कहा कि हथियारों वाली लड़ाइयों के दौरान न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी की रक्षा की जानी चाहिए. इस बयान को ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिकी और इजराइली हमलों की अप्रत्यक्ष आलोचना के तौर पर देखा गया. नेताओं ने अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मंजूर नहीं किए गए एकतरफा बैन पर भी निशाना साधा. उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन BRICS के संस्थापक सदस्यों में से एक रूस को 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के बैन का सामना करना पड़ा है. संयुक्त बयान में कहा गया कि हम ऐसे गैर-कानूनी तरीकों को खत्म करने की मांग करते हैं, जो इंटरनेशनल कानून और अमेरिकी चार्टर के सिद्धांतों और मकसद को कमजोर करते हैं. BRICS की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी, जिसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था. तब से इसमें 11 सदस्य हो गए हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल इकोनॉमिक का एक बड़ा हिस्सा हैं. ग्रुप ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में डेवलपिंग देशों के लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग की है.

LIVE FEED

8:45 AM, 13 Sep 2026 (IST)

एक क्लिक में जानें आज का शेड्यूल

ब्रिक्स समिट 2026 के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग द्विपक्षीय बैठक होनी है. आइये आज के कार्यक्रमों पर डालते हैं एक नजर.

  • दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव संग वार्ता होगी.
  • दोपहर 3 बजे: फिलीपींस के राष्ट्रफति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर संग बैठक होगी.
  • दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ बैठक करेंगे.
  • शाम 4 बजकर 10 मिनट पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा से द्विपक्षीय वार्ता होगी.
  • शाम 4 बजकर 40 मिनट: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिए संग बैठक होगी.
  • शाम 5 बजकर 10 मिनट पर नाईजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा से मुलाकात करेंगे.
  • शाम 5 बजकर 40 मिनट पर युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो संग बैठक होगी.

8:40 AM, 13 Sep 2026 (IST)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती लीडरशिप की ऐतिहासिक पुष्टि: अमित शाह

BRICS 2026 के नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर की सोच के तहत ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती लीडरशिप की एक ऐतिहासिक पुष्टि है. देखभाल, दया और सामूहिक भलाई के हमारे सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित, यह डिक्लेरेशन ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज के साथ, एक ज़्यादा समावेशी और रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर को आगे बढ़ाता है. हर भारतीय के लिए गर्व का पल. ग्लोबल डिप्लोमेसी में इस शानदार कामयाबी के लिए भारत के लोगों को दिल से बधाई.

8:32 AM, 13 Sep 2026 (IST)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स डिनर में हिस्सा नहीं लिया

ब्रिक्स समिट 2026 के आयोजन के बाद पीएम मोदी ने शनिवार की शाम को सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए डिनर आयोजित किया था. वहीं, सूत्रों से पता चला है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग डिनर में शामिल नहीं हुए. वहीं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद, भी BRICS समिट में शामिल होने के बाद घर चले गए थे. चीनी राष्ट्रपति के न आने का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि वे आराम करने के लिए अपने होटल वापस चले गए थे. चीन के राष्ट्रपति शनिवार दोपहर को नई दिल्ली पहुंचे और BRICS समिट में शामिल हुए, साथ ही मोदी के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी की. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और BRICS के दूसरे लीडर्स डिनर में शामिल हुए. इस मौके पर केंद्रीय और कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे.

8:28 AM, 13 Sep 2026 (IST)

पीएम मोदी ने चीन को ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के मौके पर एक मीटिंग की, जिसमें रिश्तों का जायजा लिया गया और नजरिए शेयर किए गए. शनिवार को मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि दिल्ली BRICS समिट के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. हमने भारत-चीन रिश्तों के पूरे दायरे का रिव्यू किया. साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स BRICS समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दीं. जैसा कि विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से जारी एक रिलीज में बताया गया है, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 'मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए' और दोहराया कि दोनों देशों को अपने रिश्ते के बारे में एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग-टर्म नजरिया अपनाना चाहिए. बातचीत के बारे में बताते हुए, बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में अपनी पिछली मीटिंग के बाद से भारत-चीन के आपसी रिश्तों में लगातार हो रही तरक्की का स्वागत किया. उन्होंने फिर से कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को लेकर स्ट्रेटेजिक और लंबे समय का नजरिया अपनाना चाहिए. मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन बातों से गाइड होना चाहिए -- आपसी सम्मान, आपसी सेंसिटिविटी और आपसी हित.

8:25 AM, 13 Sep 2026 (IST)

सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद नई दिल्ली पहुंचे

सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद रविवार को BRICS समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा कि नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद @FaisalbinFarhan का हार्दिक स्वागत है. भारत उनके शामिल होने और BRICS पार्टनर्स के बीच सहयोग को और गहरा करने के लिए उत्सुक है, ताकि एक ज़्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य बन सके.

Last Updated : September 13, 2026 at 8:53 AM IST

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