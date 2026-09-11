ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : रोशनी, फूलों और थीम आधारित संकेतकों से सजी दिल्ली, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पहुंचने लगे अतिथि
Published : September 11, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 12:33 PM IST
18 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है. भारत इस समूह की अध्यक्षता एवं सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने पहुंच चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी पधार चुके हैं. ब्रिक्स के देशों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं. शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के 15,000 जवानों तथा अर्ध सैनिक बलों की 200 कंपनी तैनात की गई हैं. नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर शुक्रवार को मध्य दिल्ली रोशनी, फूलों और ब्रिक्स थीम वाले संकेतकों से सजी नजर आई. पटेल चौक, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस, तीन मूर्ति, लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन और पीएमओ गोलचक्कर समेत कई स्थानों पर सजावटी लाइट लगाई गई हैं. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लोगो वाले एलईडी संकेतक लगाए हैं. महत्वपूर्ण मार्गों पर बिजली के खंभों पर सम्मेलन की ‘थीम’ वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं.
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'व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी', बोले फिक्की प्रेसिडेंट
ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा, "हमने एक पोर्टल शुरू किया था जहां कोई भी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था. सिर्फ 4-5 घंटों में ही यहां 600 से अधिक मीटिंग्स हुईं. इससे न सिर्फ भारत में, बल्कि यहां मौजूद सभी ब्रिक्स देशों के बीच बिजनेस के मौकों और उत्साह का पता चलता है. ब्रिक्स सरकारों को यह जानने का मौका देता है कि ब्रिक्स को और आगे बढ़ाने में इंडस्ट्री की क्या चिंताएं हैं."
ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के करीब 40 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है : सुधांशु त्रिवेदी
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "भारत में ब्रिक्स समिट शुरू हो गया है और बदलते वैश्विक माहौल में यह बहुत अहम है. यह ग्रुप दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के करीब 40 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में टकराव चल रहे हैं, यह मंच और भी महत्वपूर्ण हो गया है. यह गर्व की बात है कि भारत इस समिट की मेजबानी कर रहा है. पिछले 12 सालों में ब्रिक्स में भारत की स्थिति में आया बदलाव उल्लेखनीय है. 2014 से पहले, भारत को ब्रिक्स के एक कमजोर और कम अहम सदस्य के तौर पर देखा जाता था, और कुछ लोग तो यह भी सवाल उठाते थे कि क्या भारत को इस ग्रुप में बने रहना चाहिए. आज, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करते हुए ब्रिक्स के एक अहम सदस्य के तौर पर उभरा है."
चीन के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने कहा, 'हम सभी के लिए ब्रिक्स समिट एक रोमांचक मोमेंट जैसा'
चीन के 'चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूडस्टफ्स, नेटिव प्रोड्यूस एंड एनिमल बाय-प्रोडक्ट्स' के वाइस प्रेसिडेंट यू लू ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत रोमांचक पल है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति दौरा कर रहे हैं, और इससे हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा. इस साल जुलाई तक, चीन ने ब्रिक्स देशों के बीच कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात में 20% की सालाना बढ़ोतरी देखी है. चीन और भारत के बीच भी व्यापार बहुत अच्छा रहेगा."
'भारत के व्यापारियों के लिए ब्रिक्स समिट में बड़ा मौका', बोले एसोचैम के प्रेसिडेंट
ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर एसोचैम (ASSOCHAM) के प्रेसिडेंट निर्मल के. मिंडा ने कहा, "हमारे पास बहुत सारे मौके हैं. हर देश की अपनी खूबियां हैं और हमें हर देश की खूबियों का इस्तेमाल करना चाहिए."