ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : रोशनी, फूलों और थीम आधारित संकेतकों से सजी दिल्ली, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पहुंचने लगे अतिथि

ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के करीब 40 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है : सुधांशु त्रिवेदी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "भारत में ब्रिक्स समिट शुरू हो गया है और बदलते वैश्विक माहौल में यह बहुत अहम है. यह ग्रुप दुनिया की लगभग आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के करीब 40 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में टकराव चल रहे हैं, यह मंच और भी महत्वपूर्ण हो गया है. यह गर्व की बात है कि भारत इस समिट की मेजबानी कर रहा है. पिछले 12 सालों में ब्रिक्स में भारत की स्थिति में आया बदलाव उल्लेखनीय है. 2014 से पहले, भारत को ब्रिक्स के एक कमजोर और कम अहम सदस्य के तौर पर देखा जाता था, और कुछ लोग तो यह भी सवाल उठाते थे कि क्या भारत को इस ग्रुप में बने रहना चाहिए. आज, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करते हुए ब्रिक्स के एक अहम सदस्य के तौर पर उभरा है."