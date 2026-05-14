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ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक - ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर फोकस

BRICS
ब्रिक्स - विदेश मंत्रियों की बैठ (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 11:51 AM IST

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भारत में गुरुवार से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई. इसमें पश्चिम एशिया में बढ़ता संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा की जा रही है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान से भारत की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है. ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे. चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा ब्रिक्स बैठक के समय से मेल खाती है और वांग की बीजिंग में उपस्थिति आवश्यक है. चीन ने घोषणा की कि भारत में चीन के राजदूत शी फीहोंग विदेश मंत्री वांग की ओर से बैठक में शामिल होंगे. भारत, ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, सितंबर में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों के इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.

ब्रिक्स समूह में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन 2024 में इसका विस्तार हुआ और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ. यह एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है क्योंकि यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं.

LIVE FEED

11:48 AM, 14 May 2026 (IST)

होर्मुज संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री ने कहा, "विश्व अभूतपूर्व भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है. संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी इसके प्रमुख कारण रहे हैं. वैश्विक व्यवस्था के पुनर्संतुलन और लोकतंत्रीकरण को दर्शाने वाला एक व्यापक रुझान भी है. सभी देश इससे तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं हैं. कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम विकास की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं और कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं. हम जो देख रहे हैं वह अलग-थलग घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय प्रणालियों की लचीलता की परीक्षा लेने वाली चुनौतियों का एक अभिसरण है. पश्चिम एशिया में संघर्ष विशेष ध्यान देने योग्य है. निरंतर तनाव, समुद्री यातायात के लिए जोखिम और ऊर्जा अवसंरचना में व्यवधान स्थिति की नाजुकता को उजागर करते हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री प्रवाह वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. आतंकवाद एक निरंतर खतरा बना हुआ है. किसी भी रूप में आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता. सीमा पार आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. शून्य सहिष्णुता एक अटल और सार्वभौमिक मानदंड बनी रहनी चाहिए."

11:31 AM, 14 May 2026 (IST)

रूसी विदेश मंत्री समेत सभी विदेश मंत्रियों का किया गया स्वागत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत मंडपम में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का स्वागत किया. विदेश मंत्री ने इस बहुप्रतीक्षित बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अन्य सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया. जयशंकर ने सबसे पहले भारत में चीनी राजदूत जू फीहोंग का स्वागत किया, जो विदेश मंत्री वांग यी के स्थान पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला का भी स्वागत किया. इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियन तिमोथियोस हेसेबोन का भी स्वागत किया गया. विदेश मंत्री ने बैठक स्थल पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची का भी स्वागत किया. संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार का विदेश मंत्री ने स्वागत किया. जयशंकर ने बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो से भी मुलाकात की.

11:11 AM, 14 May 2026 (IST)

किन मुद्दों पर होगी बात, विदेश मंत्री ने दी जानकारी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, "हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल है, निरंतर संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु संबंधी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रही हैं. विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स एक रचनात्मक और स्थिरकारी भूमिका निभाएगा. इस पृष्ठभूमि में, आज की हमारी चर्चाएं वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार करने और अपने सहयोग को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों पर गौर करने का अवसर हैं. विकास के मुद्दे सर्वोपरि हैं. कई देशों को ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ वित्त तक पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ब्रिक्स उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है. आर्थिक लचीलापन भी महत्वपूर्ण है. विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं और विविध बाजार इसके आवश्यक घटक हैं. हमें इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है."

11:06 AM, 14 May 2026 (IST)

भारत ने 80 से अधिक ब्रिक्स की बैठकों का किया है आयोजन- एस जयशंकर

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "अब तक हमने सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ 80 से अधिक ब्रिक्स बैठकें आयोजित की हैं. इन बैठकों ने सहयोग को मजबूत किया है और विभिन्न क्षेत्रों में संवाद को आगे बढ़ाया है. हम इस गति को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं. अधिक समावेशी और सहयोगात्मक ब्रिक्स ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, अध्यक्ष के रूप में हम भागीदार देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं... ब्रिक्स की सुचारू प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि नए सदस्य विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रिक्स की आम सहमति को पूरी तरह से समझें और उसका समर्थन करें."

11:03 AM, 14 May 2026 (IST)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी प्रतिनिधियों का किया स्वागत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "अध्यक्षता के रूप में, मैं प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल को उनकी उपस्थिति और ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं. हम सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के माध्यम से घनिष्ठ और नियमित संपर्क में हैं. आज ब्रिक्स बैठक के लिए एकत्रित होना एक विशेष अवसर है. यह हमें विचारों का आदान-प्रदान करने और समान विचारधाराओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है. इस जटिल और अनिश्चित दुनिया में, इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है."

Last Updated : May 14, 2026 at 11:51 AM IST

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