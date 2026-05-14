ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक - ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर फोकस

होर्मुज संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री ने कहा, "विश्व अभूतपूर्व भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है. संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी इसके प्रमुख कारण रहे हैं. वैश्विक व्यवस्था के पुनर्संतुलन और लोकतंत्रीकरण को दर्शाने वाला एक व्यापक रुझान भी है. सभी देश इससे तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं हैं. कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम विकास की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं और कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं. हम जो देख रहे हैं वह अलग-थलग घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय प्रणालियों की लचीलता की परीक्षा लेने वाली चुनौतियों का एक अभिसरण है. पश्चिम एशिया में संघर्ष विशेष ध्यान देने योग्य है. निरंतर तनाव, समुद्री यातायात के लिए जोखिम और ऊर्जा अवसंरचना में व्यवधान स्थिति की नाजुकता को उजागर करते हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री प्रवाह वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. आतंकवाद एक निरंतर खतरा बना हुआ है. किसी भी रूप में आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता. सीमा पार आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. शून्य सहिष्णुता एक अटल और सार्वभौमिक मानदंड बनी रहनी चाहिए."