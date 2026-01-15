बीएमसी चुनाव 2026: थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग, 29 नगर निगमों के लिए होगा मतदान
बीएमसी चुनाव 2026 (ETV Bharat)
हैदराबाद: महाराष्ट्र में बीएमसी (BMC) समेत 29 नगर निगमों के लिए आज गुरुवार को वोटिंग होगी. जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जो शाम 5 बजकर 30 मिनट तक चलेगा. सभी की नजरें मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) पर लगी हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी होगा. बता दें, बीएमसी एशिया की सबसे अमीर निकाय मानी जाती है. इसका सालाना बजट करीब 75 हजार करोड़ का है. यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत के दावें ठोंक रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि बीएमसी के 227 वार्ड में जो पार्टी सबसे मजबूत होती है, उसकी पहुंच मिनिस्ट्री तक होती है.