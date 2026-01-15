ETV Bharat / bharat

बीएमसी चुनाव 2026: थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग, 29 नगर निगमों के लिए होगा मतदान

BMC ELECTIONS 2026
बीएमसी चुनाव 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 6:56 AM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद: महाराष्ट्र में बीएमसी (BMC) समेत 29 नगर निगमों के लिए आज गुरुवार को वोटिंग होगी. जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जो शाम 5 बजकर 30 मिनट तक चलेगा. सभी की नजरें मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) पर लगी हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी होगा. बता दें, बीएमसी एशिया की सबसे अमीर निकाय मानी जाती है. इसका सालाना बजट करीब 75 हजार करोड़ का है. यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी जीत के दावें ठोंक रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि बीएमसी के 227 वार्ड में जो पार्टी सबसे मजबूत होती है, उसकी पहुंच मिनिस्ट्री तक होती है.

TAGGED:

बीएमसी चुनाव 2026
BMC ELECTIONS LIVE UPDATES
MUNICIPAL CORPORATION ELECTION 2026
बीएमसी चुनाव
BMC ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.