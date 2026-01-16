ETV Bharat / bharat

बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आज, किसके सिर सजेगा ताज

BMC ELECTION RESULTS 2026 UPDATE
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 7:39 AM IST

हैदराबाद: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के परिणाम आज शनिवार को आने हैं. सभी की नजरें बीएमसी चुनाव के रिजल्ट पर अटकी हुई हैं. 29 नगर निगमों के करीब 227 वार्डों में 1,700 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है. गुरुवार को हुए मतदान में करीब 46 से 50 फीसदी की वोटिंग की बात कही जा रही है. देखना होगा कि आज किसके सिर मुंबई मेयर का ताज सजेगा. जानकारी के मुताबिक बीएमसी एशिया की सबसे अमीर निकाय मानी जाती है. इसका सालाना बजट करीब 75 हजार करोड़ का है. राज्य के 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी.

LIVE FEED

8:07 AM, 16 Jan 2026 (IST)

मतगणना सेंटरों पर तैयारियां शुरू

मुंबई के सायन कोलीवाड़ा के एक स्कूल के मतगणना केंद्र पर वोटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 23 काउंटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी.

7:21 AM, 16 Jan 2026 (IST)

पिछले चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी

पिछली बार 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने करीब 84 सीटें जीती थीं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था. बात कांग्रेस की करें तो मात्र 31 सीटें, एनसीपी को 9 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महज 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा. उस समय शिवसेना अलग-अलग नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है. देखना होगा कि किसको ज्यादा सीटें मिलती हैं.

