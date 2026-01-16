बीएमसी चुनाव परिणाम 2026: 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आज, किसके सिर सजेगा ताज

पिछले चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी

पिछली बार 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने करीब 84 सीटें जीती थीं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था. बात कांग्रेस की करें तो मात्र 31 सीटें, एनसीपी को 9 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महज 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा. उस समय शिवसेना अलग-अलग नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है. देखना होगा कि किसको ज्यादा सीटें मिलती हैं.