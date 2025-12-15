BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली के लिए हुए रवाना

गिरिराज सिंह ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर जताई खुशी, कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बड़ी खुशी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन बिहार से हैं और कई वर्षों से राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. गिरिराज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के लिए बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई एवं धन्यवाद देते हुए इसे बिहार के लिए गौरव की बात बताया. वहीं, दिल्ली में कांग्रेस की हालिया रैली में हुई नारेबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हताशा में डूबकर गाली-गलौज की राजनीति पर उतर आई है, जो पहली बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसे नारे लगा चुकी है.