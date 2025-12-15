BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली के लिए हुए रवाना
Published : December 15, 2025 at 9:52 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 10:24 AM IST
पटना: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार के मंत्री नितिन नबीन दिल्ली के लिए रवाना हो गये हैं. दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी. इससे पहले उन्होंने पटना के हनुमान मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की.
दिल्ली के लिए रवाना हुए नितिन नबीन
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने कहा, "बिहार के लोगों की शुभकामनाएं हैं, बिहार के लोगों और मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया."
बीजेपी का बहुत अच्छा निर्णय- अरुण गोविल
भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा, "बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, वे 5 बार के विधायक रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं. उन्हें बहुत अनुभव है. अगर संसदीय बोर्ड ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है तो बहुत सोच-समझकर बनाया है. यह बहुत अच्छी बात है."
JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी बधाई
JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा, "बहुत खुशी की बात है, वे 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान NDA के साथ पूरे समन्वय उन्होंने बनाया और चुनाव के दौरान उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. यह परिवारवादी पार्टी नहीं है, यहां पीढ़ीगत बदलाव होता है."
प्रह्लाद जोशी ने नितिन नबीन की नियुक्ति को भाजपा की ताकत बताया
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए इसे पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता केंद्रित संस्कृति का प्रमाण बताया. प्रह्लाद जोशी ने कहा, "यह बहुत प्रसन्नता की बात है. भाजपा में ही ऐसे जमीनी स्तर के कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं यह सिद्ध हो गया. यह फिर से सिद्ध हो गया कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है. ऐसा आज के समय में सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है."
बांसुरी स्वराज ने नितिन नबीन को दी बधाई
भाजपा सांसद और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है. बांसुरी स्वराज ने कहा, "मैं नितिन नबीन को बहुत-बहुत बधाई देती हूं. शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय के लिए धन्यवाद करती हूं. नितिन नबीन युवा हैं, गतिशील हैं लेकिन संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव के धनी हैं. उनके नेतृत्व में संगठन और सशक्त होगा."
नितिन नबीन युवा भारत निर्माण में देंगे योगदान- दिनेश शर्मा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की है. दिनेश शर्मा ने कहा, "नितिन नबीन के युवा नेतृत्व में अधिकांश युवा भारत के निर्माण में भाजपा का योगदान सुनिश्चित करेगी. उनमें अनुभव, समर्पण, त्याग, सौम्यता का मिश्रण है."
संजय जायसवाल ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर जताई खुशी
भाजपा सांसद और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे बिहार के लिए गौरव की बात बताया. संजय जायसवाल ने कहा, "बिहार के लिए भी बहुत खुशी की बात है, जिस प्रकार वे मिलनसार कार्यकर्ता रहे हैं, पूरे देश में उत्साह है. प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है. वे 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़ प्रभारी, मंत्री रहे हैं, इतने अनुभव के साथ वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं."
सम्राट चौधरी ने नितिन नबीन की नियुक्ति को बताया ऐतिहासिक
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के लिए बड़ा गौरव बताया है. सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है." गौरतलब है कि भाजपा ने रविवार को बिहार के कैबिनेट मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो जेपी नड्डा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे. 45 वर्षीय नितिन नबीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, जिसे पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने और पीढ़ीगत बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जताते हुए इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात करार दिया है. गिरिराज सिंह ने कहा, "भाजपा ही नहीं अगर मैं जनसंघ के समय से देखूं तो पहली बार बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली है. यह कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कि नेहरू खानदान के ईर्द-गिर्द घूमती रहे. हमारे यहां नई पीढ़ी को मौका दिया गया है और वे आगे जेन Z और पूरे देश को नई ऊर्जा देंगे."
मनोज तिवारी ने नितिन नबीन की नियुक्ति को युवाओं का सम्मान बताया
भाजपा सांसद और पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जताते हुए इसे युवाओं को बड़ा सम्मान बताया है. मनोज तिवारी ने कहा, "आज वे बिहार से दिल्ली जा रहे हैं. मैं समझता हूं कि इस निर्णय के जरिए युवाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है. नितिन नबीन मात्र 45 वर्ष के हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रभारी के रूप में उन्होंने विजय दिलाई थी. इस निर्णय के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी व शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं."
नितिन नबीन पार्टी को देंगे मजबूती-ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए उनकी प्रशंसा की है. ललन सिंह ने कहा, "नितिन नबीन काफी युवा हैं, बहुत मेहनती हैं. उनकी पहचान एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में हुई है. हम उम्मीद करते हैं कि वे आज तक जैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते आए हैं उसी तरह भविष्य में भी भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे."
नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर तीखा हमला बोला है. तिवारी ने कहा, "अब भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, पहले तो चुनाव होते थे, चुनाव के बाद लोग निर्वाचित होते थे. हमारे यहां मल्लिकार्जुन खरगे चुनाव के बाद निर्वाचित हुए लेकिन इनके यहां क्या हुआ? बिहार, पटना के लोग भी आश्चर्यचकित हैं." उनका इशारा भाजपा में संगठनात्मक चुनाव न होने और सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया की ओर था.
यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नितिन नबीन को दी बधाई
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है. ब्रजेश पाठक ने कहा, "मैं भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं. यह पूरे देश के युवाओं को संदेश है कि भाजपा युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलना चाहती है, युवाओं को नेतृत्व देना चाहती है. विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस इनके पास कहने को कुछ नहीं है. देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा."
अशोक चौधरी ने नितिन नबीन की नियुक्ति को बताया मेहनत का इनाम
बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति पर बधाई देते हुए इसे पार्टी में मेहनत और लगन करने वालों के लिए प्रेरक संदेश बताया. उन्होंने कहा कि मात्र 45 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना यह साबित करता है कि संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अवसर मिलता है. अशोक चौधरी ने इसे बिहार के लिए भी सकारात्मक बताते हुए कहा कि एक बिहारी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना राज्य के लिए गर्व की बात है.
नितिन नबीन ने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात
बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पटना स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं से स्वागत किया और बधाई दी, जबकि नितिन नबीन ने पार्टी नेतृत्व के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे.
शशांक मणि त्रिपाठी ने नितिन नबीन की नियुक्ति को बताया पार्टी की महानता का प्रमाण
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष जताते हुए कहा कि यह हमारी पार्टी की महानता को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, जो मंत्री भी रह चुके हैं और जिनके पास काफी अनुभव है. शशांक मणि ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के लिए एक मजबूत टीम तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय में नए भारत का निर्माण करेगी. इस नियुक्ति को पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बताते हुए उन्होंने इसे संगठन की मजबूती और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला कदम करार दिया.
गिरिराज सिंह ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर जताई खुशी, कांग्रेस पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बड़ी खुशी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन बिहार से हैं और कई वर्षों से राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. गिरिराज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के लिए बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई एवं धन्यवाद देते हुए इसे बिहार के लिए गौरव की बात बताया. वहीं, दिल्ली में कांग्रेस की हालिया रैली में हुई नारेबाजी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हताशा में डूबकर गाली-गलौज की राजनीति पर उतर आई है, जो पहली बार नहीं बल्कि पहले भी ऐसे नारे लगा चुकी है.
20 साल पहले पार्टी ने दिया पहला मौका
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि 20 साल पहले पार्टी ने उन्हें पहला मौका दिया था, और पार्टी के आशीर्वाद से, वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीखते और काम करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं. यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर गांव और शहर का विकास हुआ है, और भाजपा का भी विस्तार हुआ है.
पिता नवीन सिन्हा को दी श्रद्धांजलि
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहें.
नितिन नबीन करेंगे पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास
नितिन नबीननियुक्ति के बाद नितिन नबीन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, "...मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है. निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करेंगे...कोई चुनौती नहीं है, जब NDA गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं है." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बधाई दी है.
