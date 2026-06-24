भरत तिवारी एनकाउंटर केस: 'पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?' रोहिणी आचार्य का सवाल

17 जून को एनकाउंटर

बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस और भरत तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई. घायल होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया. इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई. यह मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भरत तिवारी हथियार के साथ दिख रहे थे और उन्होंने जगदीशपुर के एसडीएम को धमकी दी थी. जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गांव पहुंची, तो वहां विवाद हुआ और उन्होंने थानाध्यक्ष पर बंदूक तान दी थी. इसके बाद अगले दिन पुलिस ने यह कार्रवाई की.