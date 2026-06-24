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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: 'पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?' रोहिणी आचार्य का सवाल

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भरत तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 12:11 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार सरकार फंसती नजर आ रही है. 17 जून को पुलिस ने एनकाउंटर में भरत तिवारी को गोली मारी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मौत के बाद पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे. इस बीच, बिहार की सम्राट सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कार्रवाई करते हुए जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश शर्मा को हटाकर पंकज मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं बुधवार को भरत तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल हो रहे हैं, जो सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे.

LIVE FEED

3:45 PM, 24 Jun 2026 (IST)

'पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?'

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार द्वारा न्यायिक जांच के आदेश पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी चल सकती है, जिससे इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों की जवाबदेही तय होने में काफी समय लग सकता है. मेरी राय में न्यायिक जांच का यह आदेश जनाक्रोश को ठंडा करने की सरकार की एक कवायद का हिस्सा है.

2:42 PM, 24 Jun 2026 (IST)

भोजपुर से ग्राउंड रिपोर्ट

भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद उनके गांव बिलौटी में महापंचायत हो रही है. पेश से बिलौटी से ग्राउंट रिपोर्ट.

भरत तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत (ETV Bharat)

2:21 PM, 24 Jun 2026 (IST)

15 दिनों में कार्रवाई नहीं तो CM आवास के बाहर आंदोलन

इस दौरान उन्होंने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की. एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो महापंचायत में आज जितनी भीड़ यहां जुटी है, इससे ज्यादा भीड़ सम्राट के आवास के बाहर जुटेगी और आंदोलन होगा.

2:12 PM, 24 Jun 2026 (IST)

CM सम्राट चौधरी को बताना होगा- पीके

बिलौटी पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि, भरत भूषण तिवारी को न्याय तभी मिलेगा, जब पटना में बैठकर उनकी हत्या का आदेश देने वालों पर कार्रवाई होगी. इस राज्य के मुखिया को बताना होगा कि जब वे यह बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो पुलिस को बंदूक दिखा रहा है. आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि कोई हमारी पुलिस पर बंदूक तानने की हिम्मत कैसे कर सकता है. यह सम्राट चौधरी का बयान है. उन्होंने आगे कहा कि

1:55 PM, 24 Jun 2026 (IST)

बिलौटी महापंचायत पर क्या बोले जमा खान?

बिहार के मंत्री जमा खान ने आरा में भरत तिवारी न्याय महापंचायत पर कहा कि, हमें विपक्ष के बारे में नहीं बोलना. इतना जानते हैं कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश के लिए गंभीर रहती है. हर समाज का काम करती है. जिसके साथ अन्याय होता है, जो अन्याय करते हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करती रही है और करती रहेगी.

1:54 PM, 24 Jun 2026 (IST)

वे राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं- मंत्री श्रवण कुमार

मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा, विपक्ष के लोग राजनीति करना चाहते हैं. इस दुख की घड़ी में वे परिवार की मदद करने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं. राजनीति करनी है तो पूरा मैदान खुला है.

12:33 PM, 24 Jun 2026 (IST)

बिलौटी में प्रशांत किशोर

बिहार के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिलने के लिये प्रशांत किशोर का काफिला निकल चुका है. प्रशांत किसोर बिलौटी गांव में महापंचायत में भी शामिल होंगे.

12:31 PM, 24 Jun 2026 (IST)

जगदीशपुर एसडीपीओ हटाए गए

भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को आरोपित होने के कारण तत्काल प्रभाव से मुख्यालय क्लोज कर दिया है. उनकी जगह पंकज कुमार मिश्रा को नया एसडीपीओ नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में मद्यनिषेध विभाग में पदस्थापित थे.

12:27 PM, 24 Jun 2026 (IST)

पुलिस का फेक एनकाउंटर-कांग्रेस सांसद तारिक अनवर

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि एनकाउंटर की जो यह कहानी है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है. यह बिल्कुल फेक है. जिस तरह से उस बच्चे ने सरेंडर किया था, उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, उस पर मुकदमा चलाना चाहिए था और न्यायालय में भेजना चाहिए था.

12:26 PM, 24 Jun 2026 (IST)

भरत के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले-RJD

भोजपुर एनकाउंटर मामले में RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भरत तिवारी कहा कि FIR पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी. जिन लोगों ने भरत तिवारी की हत्या की है, फर्जी एनकाउंटर किया है, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सरकार को भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाना चाहिए. भरत तिवारी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए. परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए.

12:25 PM, 24 Jun 2026 (IST)

बिलौटी गांव पहुंचीं ज्योति सिंह

शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के मामले में भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मंगलवार को बिलौटी गांव पहुंचीं और भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की जानकारी ली तथा दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया.

12:24 PM, 24 Jun 2026 (IST)

महापंचायत में यूपी से पहुंचे लोग

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर में आयोजित महापंचायत में देशभर से लोग जुट रहे है. यूपी के विजय प्रताप सिंह भी भरत तिवारी के बिलौटी पहुंचे है. उन्होंने सोशल मीडिया से इसकी जानकारी दी.

12:23 PM, 24 Jun 2026 (IST)

भरत तिवारी एनकाउंटर में बाबा बागेश्वर की एंट्री

इस बीच, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई है. बाबा बागेश्वर ने कहा कि, अगर कोई अपराधी भी है तो उसे सजा कोर्ट दे, उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए. उन्होंने एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है.

12:22 PM, 24 Jun 2026 (IST)

हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. रिटायर्ड जज की अगवुाई में विशेष समिति गठन कर एनकाउंटर की जांच की मांग की. पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गयी है कि मामले की सीबीआई जांच करायी जाए.

12:21 PM, 24 Jun 2026 (IST)

सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

इस मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है.

12:20 PM, 24 Jun 2026 (IST)

पुलिस पर कार्रवाई

इस मामले में बिहार पुलिस ने शाहपुर थानाध्यक्ष की लापरवाही देखी. इसके बाद विभाग ने शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार, एक सब इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया, जो एनकाउंटर के समय घटनास्थल पर मौजूद थे. इसके अलावा एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है. मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी के द्वारा इन पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.

12:20 PM, 24 Jun 2026 (IST)

भरत तिवारी के पिता ने क्या कहा?

भरत तिवारी के पिता ने बताया कि वे अपने बेटे को हथियार के साथ देखकर खुद पुलिस के पास गए थे ताकि वे उसे किसी तरह शांत करें. लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने में ही बैठा लिया और भारी पुलिस बल लेकर गाँव पहुँच गई, जिसके बाद उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया. जब उन्होंने जानकारी माँगी, तो पुलिस ने कहा कि बेटा ठीक है और सिर्फ पैर में गोली लगी है, लेकिन पटना में इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई. पिता ने पुलिस पदाधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया है.

12:19 PM, 24 Jun 2026 (IST)

भरत तिवारी की मां ने क्या कहा?

घटना के बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि मेरे बेटे का मिजाज थोड़ा गर्म था. उसके पास लाइसेंसी पिस्तौल नहीं था. गांव के ही किसी ने उसे हथियार दिया था. उसे मानसिक परेशानी थी. उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने 5 गोली मारी.

12:18 PM, 24 Jun 2026 (IST)

परिजनों का आरोप

मामले में परिजनों ने भोजपुर पुलिस पर भरत तिवारी की हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. दरअसल, भरत तिवारी पुलिस के सामने सरेंडर करने के समय वीडियो भी बना रहा था, जिसमें वह हथियार फेंकते नजर आ रहे हैं.

12:17 PM, 24 Jun 2026 (IST)

पुलिस का आरोप

इस मामले में पुलिस का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस पदाधिकारी पर बंदूक तानी और फायरिंग की. पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. गोली लगने के बाद पुलिस ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

12:11 PM, 24 Jun 2026 (IST)

17 जून को एनकाउंटर

बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस और भरत तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई. घायल होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया. इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई. यह मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भरत तिवारी हथियार के साथ दिख रहे थे और उन्होंने जगदीशपुर के एसडीएम को धमकी दी थी. जब पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए गांव पहुंची, तो वहां विवाद हुआ और उन्होंने थानाध्यक्ष पर बंदूक तान दी थी. इसके बाद अगले दिन पुलिस ने यह कार्रवाई की.

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