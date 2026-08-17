बिहार: लखीसराय अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत, राष्ट्रपति और PM ने जताया दुख
लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर के बाहर भगदड़ से कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 12 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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'जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई' -विजय कुमार सिन्हा
लखीसराय भगदड़ पर बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि, ''हमने जिला मजिस्ट्रेट और मंदिर प्रशासन से बात की है. हम हालात का जायजा लेने वहां जा रहे हैं. घटना की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी. मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है. हमने प्रशासन को निर्देश दिया है कि मेडिकल इंतजामों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए.''
अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दुखद जताया. कहा कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ के प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को बताया दोषी
लखीसराय अशोक धाम में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख जताया. इसके साथ ही सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाये. तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उचित सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन नहीं होना, एनडीए सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिचायक है.
अशोक धाम में भगदड़ में मौत पर राष्ट्रपति ने जताया दुख
राष्टपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि, बिहार के लखीसराय जिले में भगदड़ की दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.
भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख
लखीसराय की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया. पीएम ने कहा कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ की वजह से हुई मौतों से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है.
7 मृतकों की पहचान
- मनमाला देवी (44), पति निरंजन कुमार, बड़हिया वार्ड 12, लखीसराय
- रिंकू देवी (50), पति नीरज यादव, बऊटोला फरदा, मुंगेर
- हेमलता देवी (55), पति सुरेंद्र यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय
- ललिता देवी (50), पति गोरेलाल यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय
- सविता कुमारी (35), पति रणवीर यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय
- सरोज देवी (65), पति जनार्दन सिंह, बकांवा भदौर, पटना
- सावित्री देवी (49), पति मोहन यादव, चननिया, लखीसराय
एक ही परिवार की तीन महिला की मौत
लखीसराय में भगदड़ में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गयी. सदर अस्पताल में मौजूद जिले के प्रतापपुर की रहने वाली महिला श्रद्धालु कावित्री देवी ने बताया कि, मेरी तीन भाभी की मौत हो गयी. सभी लोग सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए अशोक धाम गए थे.
मुंगेर कमिश्नर और आईजी पहुंचे
लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ की घटना के बाद मुंगेर से कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा और आईजी राकेश कुमार पहुंचे. सदर अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना और मंदिर परिसर पहुंचर निरीक्षण किया.
पैसेंजर ट्रेन आते ही उमड़ी भीड़
अशोक धाम में झाझा ईएमयू पैसेंजर ट्रेन आते ही लोगों की काफी भीड़ हो गई. जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था के बाद भी भीड़ पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था. इसके कारण मंदिर और स्टेशन परिसर के आसपास अचानक दबाव बढ़ गया.
मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपये देने की घोषणा
लखीसराय में भगदड़ में मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है.
2019 में भी मची थी भगदड़
साल 2019 में इसी मंदिर में भगदड़ मची थी. अफवाह फैल गयी थी कि पुलिस लाठी भांज रही है. इसके बाद श्रद्धालु इधर-उधर भागने लगे थे. इस भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गयी थी.
घायलों को पूरी मुस्तैदी के साथ इलाज-जदयू नेता राजीव रंजन
लखीसराय में अशोक धाम में भगदड़ पर जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि वहां जिला प्रशासन घायलों को पूरी मुस्तैदी के साथ चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था मिल सके, उसके प्रबंध में लगा है. पूरे प्रकरण की जांच जारी है. उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा.
ललन सिंह ने जताया दुख
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अशोक धाम में सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन अचानक काफी भीड़ बढ़ गई. एक अफवाह फैली की बिजली का तार गिर गया है करंट आ गया है. जिसके कारण भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई. मैं मृतकों के परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.
अशोक धाम रवाना हुए विजय सिन्हा
अशोक धाम में भगदड़ पर मंत्री सह लखीसराय विधायक विजय सिन्हा ने दुख जताया. बताया कि, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है. मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं. मैंने सुबह 5 बजे अपने कार्यकर्ता जो राहत शिविर चलाते हैं उनसे बात की, सभी कुछ सामान्य था, बहुत उत्साहजनक वातावरण था. ये घटना मंदिर परिसर के बाहर हुई है. संबंधित पदाधिकारी से बात हुई है. करंट की अफवाह फैलने से घटना हुई है. सरकार की ओर से राहत व्यवस्था चलाई जाएगी.
घायलों में सात महिलाएं शामिल
अशोक धाम हादसे में जख्मी होने वाले लोगों में मुख्य रूप से सात महिलाएं शामिल हैं. इनमें लक्ष्मीपुर की मौसम कुमारी, विद्यापीठ चौक की मुस्कान कुमारी और चननिया लखीसराय की ममता देवी हैं. इसके अलावा मोकामा की विमला देवी, बभंगामा की रीना कुमारी, फरीदाबाद की शिवानी कुमारी और बाढ़ की कबीला देवी गंभीर रूप से घायल हैं.
भगदड़ में 7 की मौत
इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़कर सात हो गई है. प्रशासन द्वारा पहचाने गए मृतकों में बडहिया की मधुबाला देवी और मनमाला देवी शामिल हैं. इनके अलावा मुंगेर के सफिया सराय की रिंकू देवी और लखीसराय के प्रतापपुर हलसी की रहने वाली हेमलता देवी की भी मौत हुई है.
लखीसराय भगदड़ पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख
लखीसराय के अशोकधाम की घटना पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया. कहा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.
अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हादसा
घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई. पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर अशोक धाम मंदिर में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जमा हुए थे.
अशोक धाम मंदिर में क्यों मची भगदड़?
स्थानीय लोगों ने बताया कि, रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल तार समेत गिर गया था. श्रद्धालुओं के बीच यह अफवाह फैल गई कि एक खंभे में बिजली का करंट आ गया है. इससे लोग घबरा गए और बचने की कोशिश में अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे.
श्रद्धालु एक-दूसरे के नीचे दब गए
मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु फंस गए और एक-दूसरे के नीचे दब गए. स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने तुरंत भीड़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दीं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. बचाव कार्य शुरू किए गए और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई.
क्या बोले डीएम शैलेंद्र कुमार
डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, अभी तक कम से कम सात श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल है. बताया गया कि मृतकों में सभी महिलाएं थीं. अभी मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.
यहां सावन में जुटते हैं श्रद्धालु
अशोक धाम मंदिर को श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यहां एक विशाल शिवलिंग है, जो खुदाई के दौरान मिला था. खासकर सावन के पवित्र महीने के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.