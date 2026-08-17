बिहार: लखीसराय अशोक धाम मंदिर में भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत, राष्ट्रपति और PM ने जताया दुख

अशोक धाम रवाना हुए विजय सिन्हा

अशोक धाम में भगदड़ पर मंत्री सह लखीसराय विधायक विजय सिन्हा ने दुख जताया. बताया कि, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है. मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं. मैंने सुबह 5 बजे अपने कार्यकर्ता जो राहत शिविर चलाते हैं उनसे बात की, सभी कुछ सामान्य था, बहुत उत्साहजनक वातावरण था. ये घटना मंदिर परिसर के बाहर हुई है. संबंधित पदाधिकारी से बात हुई है. करंट की अफवाह फैलने से घटना हुई है. सरकार की ओर से राहत व्यवस्था चलाई जाएगी.