Bihar Rajbhawan March LIVE: तेजस्वी समेत 6 सदस्यी डेलिगेशन राज्यपाल से मिलने रवाना, प्रियंका भारती डिटेन

तेजस्वी यादव को हिरासत में नहीं लिया गया राजभवन भेजा जा रहा- पटना पुलिस

मार्च के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ मौजूद नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दो बैरिकेडिंग पार कर ली. इसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. तेजस्वी यादव समेत डेलिगेशन के सदस्यों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया. उन्हें हिरासत में लेने की बात से पुलिस ने इनकार किया है. पुलिस के मुताबिक छह सदस्यीय डेलिगेशन को राजभवन जाने की अनुमति दी गई है और उन्हें उसी के तहत राजभवन ले जाया जा रहा है.