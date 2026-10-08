Bihar Rajbhawan March LIVE: तेजस्वी समेत 6 सदस्यी डेलिगेशन राज्यपाल से मिलने रवाना, प्रियंका भारती डिटेन
Published : October 8, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 11:30 AM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महागठबंधन का मार्च जारी है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेता आज सड़क पर उतरे हैं. यह मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर सचिवालय के पास सप्तमूर्ति पर खत्म होगा.
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आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती डिटेन
प्रदर्शन के दौरान आरजेडी की तेजतर्रार महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया. उन्हें प्रदर्शन स्थल से पुलिस अपने साथ ले गई. इसके बाद भी मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है.
एसडीपीओ की स्कॉर्पियो से राजभवन रवाना
तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मीसा भारती और डेलिगेशन के अन्य सदस्य एसडीपीओ की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए. मौके पर मौजूद डीएसपी हनु कुमारी ने स्पष्ट किया कि नेताओं को डिटेन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि छह सदस्यीय डेलिगेशन को राजभवन ले जाया जा रहा है.
तेजस्वी यादव को हिरासत में नहीं लिया गया राजभवन भेजा जा रहा- पटना पुलिस
मार्च के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ मौजूद नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दो बैरिकेडिंग पार कर ली. इसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. तेजस्वी यादव समेत डेलिगेशन के सदस्यों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया. उन्हें हिरासत में लेने की बात से पुलिस ने इनकार किया है. पुलिस के मुताबिक छह सदस्यीय डेलिगेशन को राजभवन जाने की अनुमति दी गई है और उन्हें उसी के तहत राजभवन ले जाया जा रहा है.
वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर MGB- तेजस्वी
हिरासत में लिए जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि, बिहार की धरती, लोकतंत्र की जननी से एसआईआर की शुरूआत की गई. यह वोट चोरी जिस प्रकार से हो रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है. सारी सरकारें फर्जी है. इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हुए है.
तेजस्वी को पुलिस ने हिरासत में लिया और राजभवन की ओर लेकर गई
तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उनके साथ महागठबंन के सदस्यों को भी बस में बैठाकर राजभवन की ओर ले जाया गया है. चर्चा है कि उन्हें राजभवन में ले जाया जा रहा है जहां वह राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे.
गुस्सा मार्च निकाल रहे हैं, निकालते रहें : मंत्री रामकृपाल यादव
मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य में इंडिया गठबंधन के आक्रोश मार्च पर कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दायित्वों का निर्वहन करके चुनाव करवाया. अपने एक्शन से किसी के प्रभाव में बिना आए लोकतंत्र को स्थापित किया और ये लोग सत्ता से च्युत हो गए. जो गुस्सा है, वो गुस्सा तो स्वाभाविक तौर पर है इसलिए गुस्सा मार्च निकाल रहे हैं, निकालते रहें.
राजभवन मार्च के दौरान बैरिकेड पर चढ़े तेजस्वी यादव
SIR के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव लीड करते हुए सड़क पर उतरे. पुलिस की बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए वह चढ़ गए. इस दौरान कार्यकर्ता नारे लगाते रहे.