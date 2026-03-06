कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री?.. आज शाम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक

बिहार में इतना विरोध क्यों? : सलमान खुर्शीद

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "ये उनके गठबंधन का अपना निर्णय है हमको इससे वास्ता नहीं हैं. बिहार में जिसके कारण एक बार फिर उनकी सरकार बनी है तो उस व्यक्ति को वहां से राज्यसभा लाना ये उनका अपना निर्णय है और मिलकर निर्णय किया होगा लेकिन इस निर्णय का बिहार में इतना विरोध क्यों हो रहा है नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये विचित्र बात है और ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये उनको वहां से दूर करने का उपाय है.''