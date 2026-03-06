ETV Bharat / bharat

कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री?.. आज शाम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक

BIHAR NEW CM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)


By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 6, 2026 at 9:50 AM IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया हैं. ऐसे में अब यह चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा?. किसके हाथ में होगी बिहार की कमान?. क्या बीजेपी राजस्थान, मध्यप्रदेश की तर्ज पर नए चेहरे पर दांव लगाएगी?. अगर बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू से कितने उपमुख्यमंत्री होंगे?.

LIVE FEED

12:21 PM, 6 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार के निर्णय से समर्थक दुखी : श्रवण कुमार

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. नीतीश कुमार का जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब खड़े हैं. उनके समर्थक उनके इस निर्णय से दुखी हैं."

11:54 AM, 6 Mar 2026 (IST)

नीतीश ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम को जेडीयू विधायकों, सांसदों और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है. पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में आगामी रणनीति और पार्टी में निशांत कुमार की भूमिका को लेकर चर्चा हो सकती हैं.

11:53 AM, 6 Mar 2026 (IST)

हमने दूल्हा आपको बनाया आपने किसी और को : पप्पू यादव

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, "देखिए, अब यह उनका फैसला है, लेकिन नेताओं ने गद्दारी की है, धोखा दिया है. कार्यकर्ता हमेशा नीतीश कुमार के साथ और बिहार की जनता ने भी उनका साथ दिया है. तो अभी धोखा क्यों? जनता कल नीतीश कुमार से सवाल कर सकती है और पूछ सकती है कि हमने आपको मैंडेट दिया, हमने दूल्हा आपको बनाया आपने किसी और को कैसे बना दिया? नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है कि जब जनता ने दूल्हा आपको बनाया, आपको मैंडेट दिया तो आप इसे ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं?."

11:12 AM, 6 Mar 2026 (IST)

भाजपा ने JDU के हाथ से बिहार छीन लिया

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख नेता रफीकुल इस्लाम ने बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कल नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कराया है, जिसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाकर राज्यसभा में बैठेंगे. रफीकुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने JDU के हाथ से बिहार छीन लिया है और यह भाजपा का चरित्र है. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा."

11:05 AM, 6 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनका अपना फैसला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल करने पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन किया गया है, यह उनका खुद का फैसला है... उन्होंने विकसित बिहार के सपने को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे भी अभिभावक के रूप में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए उनका सानिध्य मिलता रहेगा."

11:00 AM, 6 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सपा सांसद का बड़ा बयान

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "बिहार की जनता को ठगा गया है. बिहार के इतिहास को खत्म कर दिया गया है."

9:52 AM, 6 Mar 2026 (IST)

JDU कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

नीतीश कुमार के समर्थकों ने JDU कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए, जिसमें नेता से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया.

9:38 AM, 6 Mar 2026 (IST)

'BJP की जल्दबाजी, कैसे भी हमें अपना मुख्यमंत्री बैठाना है'

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "जब वह चुनाव जीतकर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे इस विश्वास में कि वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे लेकिन जिस तरीके से राजनीति के चलते और बीजेपी की जल्दबाजी जो थी कि कैसे भी हमें अपना मुख्यमंत्री बैठाना है उसके चलते नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है मैं उनका यहां स्वागत करती हूं और वो अपना अनुभव यहां पर साझा कर पाएंगे और अपना योगदान दे पाएंगे."

9:37 AM, 6 Mar 2026 (IST)

बिहार में इतना विरोध क्यों? : सलमान खुर्शीद

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "ये उनके गठबंधन का अपना निर्णय है हमको इससे वास्ता नहीं हैं. बिहार में जिसके कारण एक बार फिर उनकी सरकार बनी है तो उस व्यक्ति को वहां से राज्यसभा लाना ये उनका अपना निर्णय है और मिलकर निर्णय किया होगा लेकिन इस निर्णय का बिहार में इतना विरोध क्यों हो रहा है नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये विचित्र बात है और ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये उनको वहां से दूर करने का उपाय है.''

9:36 AM, 6 Mar 2026 (IST)

नीतीश ने राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त की : अरुण भारती

LJP(RV) सांसद अरुण भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा व्यक्त की. NDA के सभी दलों ने इस बात को मानते हुए उनके आगे की यात्रा के लिए सभी ने मिलकर सहयोग किया. जंगलराज से निकालकर लाने वाले नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना एक युग का अंत तो दूसरे युग की शुरुआत है. हम उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं."

9:35 AM, 6 Mar 2026 (IST)

अगला चेहरा कौन होगा, क्या बोले रामकृपाल यादव?

केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, "हम निर्णायक भूमिका में तो हैं नहीं, हम साधारण कार्यकर्ता हैं. अगला चेहरा कौन होगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी करने में असमर्थ हूं."

NITISH KUMAR
बिहार का अगला सीएम कौन
SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR NEWS
BIHAR NEW CM

संपादक की पसंद

