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'बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए भावुक पल', जानिए निशांत की भूमिका पर क्या बोले संजय झा?

Bihar NEW CM
बिहार में नया मुख्यमंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:36 AM IST

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Bihar New CM LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज का दिन अहम हैं. हालांकि, अब तक नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय कायम है. इस बीच, मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लगने के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी.

LIVE FEED

10:30 AM, 14 Apr 2026 (IST)

पटना में मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कड़ी

पटना में मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 10:30 बजे डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

10:30 AM, 14 Apr 2026 (IST)

कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे

10:30 AM, 14 Apr 2026 (IST)

आज सब स्पष्ट हो जाएगा : मैथिली ठाकुर

बिहार के मुख्यमंत्री के घोषणा पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "आज सब स्पष्ट हो जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं. आज हम बिहार में स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार के कारण है."

10:29 AM, 14 Apr 2026 (IST)

आज भाजपा की बैठक है- रामकृपाल यादव

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "मुख्यमंत्री(नीतीश कुमार) ने खुद यह निर्णय लिया है और वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं. उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. आज NDA के नए मुख्यमंत्री बनेंगे. आज हमारी भाजपा की बैठक है."

10:21 AM, 14 Apr 2026 (IST)

'NDA विधानमंडल दल की बैठक में नेता का चुनाव'

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान आज पटना पहुंच रहे हैं. दोपहर 3 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अपना नेता चुनेगी. इसके तुरंत बाद शाम 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA के संयुक्त विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का संयुक्त नेता चुना जाएगा. सरावगी ने कहा कि दोनों बैठकों में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यह बैठकें ऐसे समय हो रही हैं जब नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार में नई सरकार गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

10:18 AM, 14 Apr 2026 (IST)

निशांत की भूमिका पर क्या बोले संजय झा?

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भावुक बयान देते हुए कहा कि यह पल बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए अत्यंत भावुक है. उन्होंने कहा, “नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, लेकिन उनके नेतृत्व में बिहार की इज्जत बची है.” संजय झा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री का जिक्र करते हुए बताया कि वह पार्टी में शामिल हो चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं. सभी से मिलकर सुझाव ले रहे हैं तथा पार्टी सदस्य ही उनके भविष्य के रोल का फैसला करेंगे.

9:15 AM, 14 Apr 2026 (IST)

NDA की बैठक CM के नाम पर लगेगी मुहर

बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो मंगलवार को पटना पहुंचेंगे. बीजेपी ने मंगलवार को दो बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. इसके बाद जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी. इन बैठकों के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है. इन बैठकों के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी.

9:14 AM, 14 Apr 2026 (IST)

11 बजे कैबिनेट की बैठक, फिर नीतीश का इस्तीफा

इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. कहा जा रहा है कि बैठक के बाद वे लोकभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे.

Last Updated : April 14, 2026 at 10:36 AM IST

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