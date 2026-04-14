'बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए भावुक पल', जानिए निशांत की भूमिका पर क्या बोले संजय झा?

निशांत की भूमिका पर क्या बोले संजय झा?

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भावुक बयान देते हुए कहा कि यह पल बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए अत्यंत भावुक है. उन्होंने कहा, “नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, लेकिन उनके नेतृत्व में बिहार की इज्जत बची है.” संजय झा ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री का जिक्र करते हुए बताया कि वह पार्टी में शामिल हो चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं. सभी से मिलकर सुझाव ले रहे हैं तथा पार्टी सदस्य ही उनके भविष्य के रोल का फैसला करेंगे.