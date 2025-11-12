बेतिया विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेणु देवी ने एग्जिट पोल पर कहा कि "सरकार ने अच्छा काम किया. बिहार का विकास हुआ. जनता ने विकास के नाम पर वोटिंग की है. जनता ने झूठे वादों के लिए वोट नहीं किया. 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी.
Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE : '2025 फिर से नीतीश' एग्जिट पोल से गदगद बीजेपी
Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव 2025 में दोनों चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजर रिजल्ट पर टिकी है. 243 सीटों के लिए 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी. इससे पहले एग्जिट पोल ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कने बढ़ा दी है. सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है. खासकर नीतीश कुमार का ग्राफ 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ रहा है. पिछले चुनाव की तुलना में महागठबंधन सीटें कम हो रही हैं. ऐसे में 14 नवंबर का इंतजार राजनीतिक पार्टियां और बिहार की जनता कर रही है. बिहार में दोनों चरण मिलाकर कुल 66.91% मतदान हुआ. 1951 में हुए पहले बिहार चुनाव के बाद से यह सबसे ज़्यादा है.
LIVE FEED
फिर से नीतीश सरकार- रेणु देवी
एग्जिट पोल पर पप्पू यादव का आरोप
बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एग्जिट पोल कब सही था? वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कहां है?. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट किया है.
'मोदी की गारंटी और नीतीश के विकास'
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार का विकास की गति को पूरा समर्थन मिला. हम विकसित बिहार बनाने के लिए बढ़े हैं. लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के विकास और कानून राज के लिए वोट किया. जनता नहीं चाहती कि जंगलराज की वापसी हो.