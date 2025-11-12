Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE : '2025 फिर से नीतीश' एग्जिट पोल से गदगद बीजेपी

'मोदी की गारंटी और नीतीश के विकास'

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार का विकास की गति को पूरा समर्थन मिला. हम विकसित बिहार बनाने के लिए बढ़े हैं. लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के विकास और कानून राज के लिए वोट किया. जनता नहीं चाहती कि जंगलराज की वापसी हो.