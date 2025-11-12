Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE : '2025 फिर से नीतीश' एग्जिट पोल से गदगद बीजेपी

पटना: RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे. 14 नवंबर को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे. बिहार में जनता ने NDA सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है. जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है..