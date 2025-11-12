पटना: RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे. 14 नवंबर को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे. बिहार में जनता ने NDA सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है. जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है..
Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE : '2025 फिर से नीतीश' एग्जिट पोल से गदगद बीजेपी
Published : November 12, 2025 at 8:59 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 9:26 AM IST
Bihar Exit Polls Result 2025 LIVE : बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इससे पहले एग्जिट पोल ने सभी राजनीतिक दलों को धड़कने बढ़ा दी है. सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिख रही है. खासकर नीतीश कुमार का ग्राफ 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ रहा है. वहीं महागठबंधन सीटें कम हो रही है.
पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार का विकास की इस गति को पूरा समर्थन मिला है और हम विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के विकास और कानून के राज के लिए वोट कर रही है... जनता नहीं चाहती कि जंगलराज की वापसी हो... जनता फिर से NDA सरकार बना रही है..."
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "एग्जिट पोल कब सही था?. आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कहां है?. मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है."
बेतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी ने कहा, "सरकार ने अच्छा काम किया है और बिहार का विकास हुआ है, और लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं. यह झूठे वादों के लिए वोट नहीं है, यह विकास के लिए वोट है. यह तय है कि 2025 फिर से नीतीश, इसलिए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है. हम आने वाले समय में अपने वादे भी पूरे करेंगे."