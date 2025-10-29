बिहार चुनाव 2025- पार्टियों ने झोंकी ताकत,मुंबई में अमित शाह के बयान ने बढ़ायी बिहार में गर्मी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गायघाट में की चुनावी रैली, विपक्ष पर बरसे

सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में रैली को संबोधित किया. जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभी को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी कोमल को वोट देने की अपील की. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 20 वर्षों से बिहार के विकास काम में लगे हैं. आने वाले समय में बिहार इतना आगे बढ़ेगा कि देश के विकसित राज्यों में शुमार हो जाएगा.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में अपराध हुआ करता था और लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो कानून का राज आया और बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई .