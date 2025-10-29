ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव 2025- पार्टियों ने झोंकी ताकत,मुंबई में अमित शाह के बयान ने बढ़ायी बिहार में गर्मी

बिहार चुनाव 2025- पार्टियों ने झोंकी ताकत
बिहार चुनाव 2025- पार्टियों ने झोंकी ताकत
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 8:55 AM IST

पटना: छठ पर्व के समापन के साथ ही बिहार की सियासत ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बेरुआ मैदान में जनसभा को संबोधित किया.इस सभा में जेडीयू प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनता से उन्हें जीत दिलाने की अपील की.बिहार चुनाव 2025 को देखते हुए तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का घोषणापत्र ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ जारी कर नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, सीएम नीतीश सिर्फ पुतला बनकर रह गए हैं, चुनाव बाद बीजेपी उन्हें किनारे कर देगी.

8:41 AM, 29 Oct 2025 (IST)

मुंबई में अमित शाह के बयान से बढ़ी बिहार में सियासी गर्माी

मुंबई में मंगलवार को बीजेपी के नए दफ्तर का भूमि पूजन अमित शाह ने किया. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग खुश होंगे डबल इंजन सरकार से, पर मैं नहीं.उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “आप लोग खुश होंगे डबल इंजन सरकार से, पर मैं नहीं… मुझे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए.” इस बयान ने वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया. मगर इसके पीछे शाह का संदेश साफ था, बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, संगठन का निरंतर विस्तार है और अब बिहार की राजनीति में इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

6:57 AM, 29 Oct 2025 (IST)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गायघाट में की चुनावी रैली, विपक्ष पर बरसे

सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में रैली को संबोधित किया. जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभी को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी कोमल को वोट देने की अपील की. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 20 वर्षों से बिहार के विकास काम में लगे हैं. आने वाले समय में बिहार इतना आगे बढ़ेगा कि देश के विकसित राज्यों में शुमार हो जाएगा.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में अपराध हुआ करता था और लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो कानून का राज आया और बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई .

BIHAR ELECTION CAMPAIGN 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR ELECTION RALLY 2025
बिहार चुनाव 2025

