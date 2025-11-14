राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर मिल रही है. 6 राउंड की मतगणना के बाद तेजस्वी 219 वोट से आगे हैं और उन्हें 23,531 वोट मिले हैं. जबकि भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार 23312 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर हैं.
Bihar Election VIP Seats Result Live: तेजस्वी यादव मात्र 219 वोट से आगे, तेज प्रताप चौथे स्थान पर
Published : November 14, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 12:30 PM IST
Bihar Election VIP Seats Result Live: बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. दोपहर 12.30 बजे तक एनडीए 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक दिख रहा है. विपक्षी गठबंधन 47 सीटों पर लीड कर रहा है. पार्टी-वाइज रुझानों की बात करें तो भाजपा 85 सीट पर आगे है. उसकी सहयोगी जेडीयू 76, लोजपा (रामविसाल) 22 सीट और हम (सेक्युलर) चार सीटों पर आगे है. आरजेडी 34, कांग्रेस 4, CPI-ML(L) सात सीटों पर आगे हैं. एआईएमआईएम की तीन सीटों पर बढ़त दिख रही है.
LIVE FEED
राघोपुर सीट पर कड़ी टक्कर, तेजस्वी मात्र 219 वोट से आगे
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7872 मतों से आगे
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार तारापुर सीट से लगातार लीड बनाए हुए हैं. 8 राउंड की मतगणना के बाद वह 7872 मतों के अंतर से आगे हैं. अब तक उन्हें 32,809 वोट मिले हैं. आरजेडी के अरुण कुमार 24,937 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.
काराकाट से पवन सिंह की पत्नी तीसरे स्थान पर
काराकाट में 8 राउंड की मतगणना पूरा हो चुकी है. अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह पीछे चल रहे हैं. वह तीसरे स्थान पर है. सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के अरुण सिंह 3059 वोटों से आगे हैं. 8 राउंड की काउंटिंग के बाद जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह 19,266 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर हैं.
महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर
महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं. 5 राउंड की मतगणना के बाद वह चौथे स्थान पर आ गए हैं. एलजेपी (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह 5358 मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं.
लौरिया सीट से विनय बिहारी आगे
लौरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार विनय बिहारी आगे चल रहे हैं. छह राउंड की मतगणना के बाद विनय बिहारी 9130 मतों से आगे हैं. विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं.
गया शहर से प्रेम कुमार को निर्णायक बढ़त
गया शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार निर्णायक बढ़त बना चुके हैं. डॉ. प्रेम कुमार करीब 8200 से भी ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड की मतगणना के बाद प्रेम कुमार को 17000 से अधिक वोट मिले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को करीब 8800 के करीब वोट प्राप्त हुए हैं. प्रेम कुमार नौवीं बार जीत दर्ज करने के करीब हैं. वह वर्ष 1990 से लगातार जीत रहे हैं. गया शहर से आठ बार जीत दर्ज कर चुके हैं. प्रेम कुमार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं.
चेतन आनंद नबीनगर से पीछे
नबीनगर से जेडीयू के चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं. तीन राउंड की मतगणना के बाद आरजेडी उम्मीदवार अमोद कुमार सिंह 68 वोटों से आगे चल रहे थे.
मधेपुरा से पिछड़े आरजेडी के चंद्र शेखर
मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंद्र शेखर पीछे चल रहे हैं. जेडीयू की कविता कुमार साहा 5 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं. यहां चार राउंड की मतगणना पूरी चुकी है.
तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे
महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं. पहले राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी 893 वोटों के अंतर से आगे थे.
छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे
छपरा सीटे से आरजेडी उम्मीदवार के शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पहले राउंड की गिनती के बाद छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी 974 वोटों से आगे चल रही हैं. हालांकि, खेसारी लाल यादव शुरुआती रुझान में आगे थे.
लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं. चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे राउंड की गिनती के बाद विजय सिन्हा 788 वोटों से आगे थे. हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं.
महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं. पहले राउंड की मतगणना के बाद वह तीसरे स्थान पर हैं. महुआ से एलजेपी(रामविलास) के संजय कुमार सिंह 1409 वोटों से आगे चल रहे हैं.
अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने बनाई बढ़त
अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों वह पीछे चल रही थीं. चुनाव आयोग के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद मैथिली ठाकुर 1826 वोटों आगे हैं.
कटिहार से तारकिशोर प्रसाद आगे
भाजपा के तारकिशोर प्रसाद कटिहार से आगे चल रहे हैं. केसरिया सीट से जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा भी आगे हैं.
वीआईपी सीटों के रुझान
