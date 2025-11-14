Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

Bihar Election VIP Seats Result Live: तेजस्वी यादव मात्र 219 वोट से आगे, तेज प्रताप चौथे स्थान पर

bihar election results 2025 VIP Candidates constituency wise live updates raghopur mokama
बिहार की VIP सीटों के रुझान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 9:44 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 12:30 PM IST

Choose ETV Bharat

Bihar Election VIP Seats Result Live: बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. दोपहर 12.30 बजे तक एनडीए 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक दिख रहा है. विपक्षी गठबंधन 47 सीटों पर लीड कर रहा है. पार्टी-वाइज रुझानों की बात करें तो भाजपा 85 सीट पर आगे है. उसकी सहयोगी जेडीयू 76, लोजपा (रामविसाल) 22 सीट और हम (सेक्युलर) चार सीटों पर आगे है. आरजेडी 34, कांग्रेस 4, CPI-ML(L) सात सीटों पर आगे हैं. एआईएमआईएम की तीन सीटों पर बढ़त दिख रही है.

LIVE FEED

12:27 PM, 14 Nov 2025 (IST)

राघोपुर सीट पर कड़ी टक्कर, तेजस्वी मात्र 219 वोट से आगे

राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर मिल रही है. 6 राउंड की मतगणना के बाद तेजस्वी 219 वोट से आगे हैं और उन्हें 23,531 वोट मिले हैं. जबकि भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार 23312 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर हैं.

12:15 PM, 14 Nov 2025 (IST)

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7872 मतों से आगे

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार तारापुर सीट से लगातार लीड बनाए हुए हैं. 8 राउंड की मतगणना के बाद वह 7872 मतों के अंतर से आगे हैं. अब तक उन्हें 32,809 वोट मिले हैं. आरजेडी के अरुण कुमार 24,937 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

8 राउंड की काउंटिंग के बाद तारापुर सीट के रुझान (null)

12:00 PM, 14 Nov 2025 (IST)

काराकाट से पवन सिंह की पत्नी तीसरे स्थान पर

काराकाट में 8 राउंड की मतगणना पूरा हो चुकी है. अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह पीछे चल रहे हैं. वह तीसरे स्थान पर है. सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के अरुण सिंह 3059 वोटों से आगे हैं. 8 राउंड की काउंटिंग के बाद जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह 19,266 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर हैं.

Bihar Election VIP Seats Result Live
8 राउंड की काउंटिंग के बाद काराकाट सीट का रुझान (ECI)

11:47 AM, 14 Nov 2025 (IST)

महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर

महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं. 5 राउंड की मतगणना के बाद वह चौथे स्थान पर आ गए हैं. एलजेपी (रामविलास) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह 5358 मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं.

11:37 AM, 14 Nov 2025 (IST)

लौरिया सीट से विनय बिहारी आगे

लौरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार विनय बिहारी आगे चल रहे हैं. छह राउंड की मतगणना के बाद विनय बिहारी 9130 मतों से आगे हैं. विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं.

11:28 AM, 14 Nov 2025 (IST)

गया शहर से प्रेम कुमार को निर्णायक बढ़त

गया शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार निर्णायक बढ़त बना चुके हैं. डॉ. प्रेम कुमार करीब 8200 से भी ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड की मतगणना के बाद प्रेम कुमार को 17000 से अधिक वोट मिले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को करीब 8800 के करीब वोट प्राप्त हुए हैं. प्रेम कुमार नौवीं बार जीत दर्ज करने के करीब हैं. वह वर्ष 1990 से लगातार जीत रहे हैं. गया शहर से आठ बार जीत दर्ज कर चुके हैं. प्रेम कुमार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं.

11:17 AM, 14 Nov 2025 (IST)

चेतन आनंद नबीनगर से पीछे

नबीनगर से जेडीयू के चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं. तीन राउंड की मतगणना के बाद आरजेडी उम्मीदवार अमोद कुमार सिंह 68 वोटों से आगे चल रहे थे.

bihar election results 2025
चेतन आनंद नबीनगर से पीछे (ECI)

10:58 AM, 14 Nov 2025 (IST)

मधेपुरा से पिछड़े आरजेडी के चंद्र शेखर

मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंद्र शेखर पीछे चल रहे हैं. जेडीयू की कविता कुमार साहा 5 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं. यहां चार राउंड की मतगणना पूरी चुकी है.

10:44 AM, 14 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे

महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं. पहले राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी 893 वोटों के अंतर से आगे थे.

10:37 AM, 14 Nov 2025 (IST)

छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे

छपरा सीटे से आरजेडी उम्मीदवार के शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पहले राउंड की गिनती के बाद छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी 974 वोटों से आगे चल रही हैं. हालांकि, खेसारी लाल यादव शुरुआती रुझान में आगे थे.

10:28 AM, 14 Nov 2025 (IST)

लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं. चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे राउंड की गिनती के बाद विजय सिन्हा 788 वोटों से आगे थे. हालांकि, कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

10:19 AM, 14 Nov 2025 (IST)

महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं. पहले राउंड की मतगणना के बाद वह तीसरे स्थान पर हैं. महुआ से एलजेपी(रामविलास) के संजय कुमार सिंह 1409 वोटों से आगे चल रहे हैं.

10:12 AM, 14 Nov 2025 (IST)

अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने बनाई बढ़त

अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों वह पीछे चल रही थीं. चुनाव आयोग के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद मैथिली ठाकुर 1826 वोटों आगे हैं.

10:05 AM, 14 Nov 2025 (IST)

कटिहार से तारकिशोर प्रसाद आगे

भाजपा के तारकिशोर प्रसाद कटिहार से आगे चल रहे हैं. केसरिया सीट से जेडीयू उम्मीदवार शालिनी मिश्रा भी आगे हैं.

9:44 AM, 14 Nov 2025 (IST)

वीआईपी सीटों के रुझान

हाईप्रोफाइल यानी वीआईपी सीटों के रुझानों की बात करें तो अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पीछे चल रही हैं. वहीं महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं. करगहर से जन सुराज के रितेष पांडे आगे हैं.

  • मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं.
  • राघोपुर से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं.
  • सीवान से भाजपा के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं.
  • दानापुर से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं.
  • उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं.
  • उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से बढ़त बनाए हुए हैं.
  • रघुनाथपुर से आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब लीड कर रहे हैं.
  • छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आगे हैं.
  • काराकाट से निर्दलीय उम्मदीवार ज्योति सिंह पीछे हैं.
  • भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी बेतिया से पीछे
  • भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार गया टाउन से आगे
  • बक्सर से भाजपा के आनंद मिस्रा आगे
  • भाजपा के नितिन नवीन बांकीपु से आगे
  • दरभंगा से भाजपा के संजय सरावगी आगे
  • जमुई से भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह
  • बहादुरपुर से जेडीयू के मदन सहनी पीछे
  • धमदाहा से जेडीयू की लेशी सिंह आगे
  • नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे
Last Updated : November 14, 2025 at 12:30 PM IST

TAGGED:

BIHAR ELECTION RESULTS 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
BIHAR CHUNAV 2025 LIVE
BIHAR ELECTION LIVE UPDATES
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.