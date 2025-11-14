Bihar Election VIP Seats Result Live: तेजस्वी यादव मात्र 219 वोट से आगे, तेज प्रताप चौथे स्थान पर

गया शहर से प्रेम कुमार को निर्णायक बढ़त

गया शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार निर्णायक बढ़त बना चुके हैं. डॉ. प्रेम कुमार करीब 8200 से भी ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड की मतगणना के बाद प्रेम कुमार को 17000 से अधिक वोट मिले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को करीब 8800 के करीब वोट प्राप्त हुए हैं. प्रेम कुमार नौवीं बार जीत दर्ज करने के करीब हैं. वह वर्ष 1990 से लगातार जीत रहे हैं. गया शहर से आठ बार जीत दर्ज कर चुके हैं. प्रेम कुमार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं.