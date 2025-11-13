बिहार में किसकी बनेगी सरकार? ETV Bharat पर कल सुबह 8 बजे से देखिए सबसे तेज नतीजे

बिहार में टाइगर का जोश बरकरार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता को दर्शाते हुए जेडीयू के पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है "टाईगर अभी जिंदा है". यह पोस्टर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लगाया गया है, जो उनकी उम्र और अनुभव के बावजूद राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ को प्रतीकात्मक रूप से उजागर करता है. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संदेश विपक्षी दलों के उन दावों का मुंहतोड़ जवाब है जो मुख्यमंत्री की राजनीतिक रिटायरमेंट की अफवाहें फैला रहे थे.