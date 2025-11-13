बिहार में किसकी बनेगी सरकार? ETV Bharat पर कल सुबह 8 बजे से देखिए सबसे तेज नतीजे

ETV Bharat / bharat

ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 9:04 AM IST

Bihar Election Result 2025 LIVE : बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर है. शुक्रवार सुबह 8 बजे से सभी 243 सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे. एग्जिट पोल से NDA के सभी दल उत्साहित हैं. वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं.

9:30 AM, 13 Nov 2025 (IST)

बिहार में टाइगर का जोश बरकरार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता को दर्शाते हुए जेडीयू के पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है "टाईगर अभी जिंदा है". यह पोस्टर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लगाया गया है, जो उनकी उम्र और अनुभव के बावजूद राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ को प्रतीकात्मक रूप से उजागर करता है. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संदेश विपक्षी दलों के उन दावों का मुंहतोड़ जवाब है जो मुख्यमंत्री की राजनीतिक रिटायरमेंट की अफवाहें फैला रहे थे.

9:02 AM, 13 Nov 2025 (IST)

'राघोपुर सीट से भी तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं'

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "उनकी और उनके साथियों की हार पक्की है. खुद राघोपुर सीट से भी तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे, वो उसके लिए जो बहाने ढूंढते रहे हैं, उनको वो फिर क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे. मतदाताओं ने हम पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बिहार में काम होते हुए देखा."

9:01 AM, 13 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी यादव को JDU का जवाब

तेजस्वी यादव के बयान पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा, "तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर चिंतित हैं इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को जनता ने सराहा है. इस बार महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है."

NITISH KUMAR
TEJASHWI YADAV
बिहार चुनाव नतीजे
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULTS 2025

