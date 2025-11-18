राजद विधायक भाई वीरेंद्र और आलोक मेहता ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाये. कहा कि बिहार चुनाव में ईवीएम में वोट चोरी हुई है. पटना के मौर्या होटल में बैठकर कुछ मंत्रियों और अधिकारी ने मिलकर साजिश की है. इसलिए राजद की हार हो गयी है. विधायकों ने कहा कि इसको लेकर पार्टी सबूत जुटा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, सोमवार रात संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे
Published : November 18, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 11:59 AM IST
पटना: बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है. 19 नवंबर को एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होगी. इसके बाद एनडीए की एक बैठक होगी जिसमें विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. 20 नवंबर को संभावित शपथ ग्रहण समारोह है. बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की 202 सीटों पर प्रचंड जीत हुई. वहीं महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा.
ईवीएम में वोट चोरी-राजद विधायकों का आरोप
जनता को घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं-नीरज कुमार
राजद नेताओं के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अब उन्हें EVM में गड़बड़ी दिखेगी. हफ्ते बाद वे दावा करेंगे कि उनका वोट शेयर इतना बढ़ गया है, जबकि उनकी सीटें कम हो गई हैं. उन्होंने कहा कि जनता ऐसी घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती. वे बुजुर्गों का अपमान करते हैं. यह तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है.
सोमवार की रात अचानक दिल्ली पहुंचे संजय झा और ललन सिंह
बिहार में सरकार गठन की हलचल कगे बीच सोमवार रात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचे. दो दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ जब दोनों नेता अमित शाह से बातचीत करने दिल्ली गए हैं.