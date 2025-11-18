ETV Bharat / bharat

बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, सोमवार रात संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे

मंच पर सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी
मंच पर सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (File Image)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 11:48 AM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 11:59 AM IST

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है. 19 नवंबर को एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होगी. इसके बाद एनडीए की एक बैठक होगी जिसमें विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा. इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. 20 नवंबर को संभावित शपथ ग्रहण समारोह है. बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की 202 सीटों पर प्रचंड जीत हुई. वहीं महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा.

LIVE FEED

11:56 AM, 18 Nov 2025 (IST)

ईवीएम में वोट चोरी-राजद विधायकों का आरोप

राजद विधायक भाई वीरेंद्र और आलोक मेहता ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाये. कहा कि बिहार चुनाव में ईवीएम में वोट चोरी हुई है. पटना के मौर्या होटल में बैठकर कुछ मंत्रियों और अधिकारी ने मिलकर साजिश की है. इसलिए राजद की हार हो गयी है. विधायकों ने कहा कि इसको लेकर पार्टी सबूत जुटा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

11:55 AM, 18 Nov 2025 (IST)

जनता को घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं-नीरज कुमार

राजद नेताओं के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अब उन्हें EVM में गड़बड़ी दिखेगी. हफ्ते बाद वे दावा करेंगे कि उनका वोट शेयर इतना बढ़ गया है, जबकि उनकी सीटें कम हो गई हैं. उन्होंने कहा कि जनता ऐसी घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती. वे बुजुर्गों का अपमान करते हैं. यह तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है.

11:52 AM, 18 Nov 2025 (IST)

सोमवार की रात अचानक दिल्ली पहुंचे संजय झा और ललन सिंह

बिहार में सरकार गठन की हलचल कगे बीच सोमवार रात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचे. दो दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ जब दोनों नेता अमित शाह से बातचीत करने दिल्ली गए हैं.

Last Updated : November 18, 2025 at 11:59 AM IST

TAGGED:

BIHAR ELECTION RESULT
NITISH KUMAR
नीतीश कुमार शपथ ग्रहण
बिहार सीएम
BIHAR ELECTION 2025
OATH CEREMONY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.