बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, सोमवार रात संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे

जनता को घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं-नीरज कुमार

राजद नेताओं के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अब उन्हें EVM में गड़बड़ी दिखेगी. हफ्ते बाद वे दावा करेंगे कि उनका वोट शेयर इतना बढ़ गया है, जबकि उनकी सीटें कम हो गई हैं. उन्होंने कहा कि जनता ऐसी घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती. वे बुजुर्गों का अपमान करते हैं. यह तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है.