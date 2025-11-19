CM हाउस पहुंचे JDU विधायक, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक

बिहार में नयी सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है. हालांकि सीएम, डिप्टी सीएम कौन होंगे अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. बुधवार को एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होनी है. इसमें नयी सरकार में मंत्री पद पर मुहर लगेगी. 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में सुबह से हलचल शुरू हो गयी है. 11:00 बजे से जदयू विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है. जदयू विधानमंडल दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी. जिसमें पांचों घटक दल के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे. इसमें सर्व समिति से नेता का चयन होगा. उसके बाद नीतीश कुमार राज भवन जाकर इस्तीफा देंगे और विधायकों की लिस्ट के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.