बिहार में नयी सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है. हालांकि सीएम, डिप्टी सीएम कौन होंगे अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. बुधवार को एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होनी है. इसमें नयी सरकार में मंत्री पद पर मुहर लगेगी. 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में सुबह से हलचल शुरू हो गयी है. 11:00 बजे से जदयू विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है. जदयू विधानमंडल दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी. जिसमें पांचों घटक दल के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे. इसमें सर्व समिति से नेता का चयन होगा. उसके बाद नीतीश कुमार राज भवन जाकर इस्तीफा देंगे और विधायकों की लिस्ट के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
CM हाउस पहुंचे JDU विधायक, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक
Published : November 19, 2025 at 9:43 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 9:50 AM IST
बिहार में नयी सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गयी है. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है. हालांकि सीएम, डिप्टी सीएम कौन होंगे अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. बुधवार को एनडीए के घटक दलों के विधायकों की बैठक होनी है. इसमें नयी सरकार में मंत्री पद पर मुहर लगेगी. 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में सुबह से हलचल शुरू हो गयी है. 11:00 बजे से जदयू विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है. जदयू विधानमंडल दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी. जिसमें पांचों घटक दल के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे. इसमें सर्व समिति से नेता का चयन होगा. उसके बाद नीतीश कुमार राज भवन जाकर इस्तीफा देंगे और विधायकों की लिस्ट के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
LIVE FEED
नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा-संजय झा
JDU राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा.शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी. गुरुवार को गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा.
आज पूरे बिहार के लिए मंगल-हरि साहनी
बिहार सरकार में मंत्री हरि साहनी ने कहा आज मंगल (शुभ) दिन है. चुनाव प्रक्रिया के बाद अब सरकार गठन की व्यवस्था बन गई है. आज पूरे बिहार के लिए मंगल (शुभ) दिन है.
जदयू विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू
जदयू विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गया है. 11 बजे से सीएम नीतीश कुमार के आवास में विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे.
किस पार्टी के कितने मंत्री
6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला तैयार किया गया है.
- बीजेपी -15
- जदयू -14
- लोजपा रामविलास -03
- हम -01
- राष्ट्रीय लोक मोर्चा -01
किसके कितने विधायक
- एनडीए -89
- जेडीयू -85
- लोजपा रामविलास -19
- हम -5
- RLM -4
3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA की बैठक
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा भाजपा और जदयू बैठक में अपना नेता चुनेंगे. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक
बीजेपी कार्यालय में 11:30 बजे विधायक दलों की बैठक होने वाली है. इसमें अपना नेता चुनने पर मंथन किया जाएगा. इसके बाद एनडीए विधायक दलों की बैठक होगी, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री के नाम पर फैसला होगा.
11 बजे JDU विधायक दल की बैठक
सीएम नीतीश कुमार के आवास पर 11 बजे से जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें विधानमंडल का नेता चुनने पर विचार विमर्श किया जाएगा. इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी. दोनों दल की बैठक के बाद एक साथ एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी. इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी.
आज मंत्रियों के नाम पर मुहर
आज की बैठक में मंत्रियों के नाम पर अंतिम रूप से मुहर भी लग जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला ले चुके हैं. आज की की बैठक महत्वपूर्ण है.
कई पुराने नेता दोबारा मंत्री बनेंगे
जदयू कोटे से अपने पुराने मंत्रियों में अधिकांश को रिपीट होंगे, इसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, जमा खान, लेशी सिंह शामिल है. श्याम रजक को नीतीश कुमार मौका दे सकते हैं. नए चेहरे में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बना सकते हैं. हम के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन एक बार फिर से मंत्री बनेंगे. चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को मंत्री बना सकते हैं.
6 विधायक पर एक मंत्री पद
20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला तैयार किया गया है. बीजेपी को 15 मंत्री पद, जदयू को 14, लोजपा रामविलास को तीन, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक पद दिया जाएगा.
कौन होंगे सीएम और डिप्टी सीएम
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं. सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे. दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर विजय सिन्हा और मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है. विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भाजपा और जदयू दोनों तरफ से दावेदारी हो रही है.
बीजेपी और जदयू विधायक दल की बैठक के बाद NDA की बैठक
एनडीए के घटक दलों में हम, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक पहले ही हो चुकी है. बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा कार्यालय में होगी. उसके बाद सभी घटक दल के विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे. वहां एक साथ बैठक होगी.