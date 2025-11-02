बिहार में आज PM मोदी की हुंकार..राहुल गांधी की रैली, अनंत सिंह की गिरफ्तारी और पहले चरण की उलटी गिनती शुरू!

चिराग का तेजस्वी पर पलटवार

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती, तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती. हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं. इसलिए, यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है...किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी. हम खरमास का इंतजार नहीं करेंगे. हमारी सरकार में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी न हो. इतना अहंकार ठीक नहीं है." प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे गठबंधन को फायदा होता है. केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, इन दोनों की जोड़ी बिहार को विकसित बिहार बनाएगी."