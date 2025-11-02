केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती, तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती. हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं. इसलिए, यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है...किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी. हम खरमास का इंतजार नहीं करेंगे. हमारी सरकार में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी न हो. इतना अहंकार ठीक नहीं है." प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे गठबंधन को फायदा होता है. केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, इन दोनों की जोड़ी बिहार को विकसित बिहार बनाएगी."
बिहार में आज PM मोदी की हुंकार..राहुल गांधी की रैली, अनंत सिंह की गिरफ्तारी और पहले चरण की उलटी गिनती शुरू!
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में महज चार दिन शेष है, जिसे लेकर सभी दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे. वहीं राहुल गांधी भी रैली करेंगे. इधर, मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है.
चिराग का तेजस्वी पर पलटवार
नित्यानंद राय का तेजस्वी पर हमला
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने RJD नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनके सभी लोग, खुद तेजस्वी यादव सहित उनके सभी नेता, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं. जब 1990 से 2005 तक जंगलराज था, तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिला. अपराध की स्थिति ऐसी थी कि नरसंहार, दुष्कर्म, हत्या, जातीय उन्माद, डकैती जैसे अपराध करने वाले लोग राजद के मंत्रियों के घरों में शरण लेते थे. अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, गरीबों की जमीन हड़पना, यह सब राजद के स्वभाव में है."
मोकामा गिरफ्तारी पर मीसा भारती का दावा
RJD सांसद मीसा भारती ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा, "लोगों ने मोकामा की घटना देखी, हमने 60 गाड़ियों का काफिला देखा और कैसे उन्होंने मोकामा के बाजार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया. ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की है, चुनाव आयोग जो काम करते आया है उसपर उन्हें थोड़ी सी शर्म आई है इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है. यह कार्रवाई विपक्ष, खासकर बिहार की जनता के दबाव में की गई है." मीसा का यह बयान महागठबंधन की ओर से NDA पर कानून-व्यवस्था की नाकामी और चुनावी दबाव में ली गई कार्रवाई के आरोपों को और मजबूत करता है.
तेजस्वी पर फडणवीस का तीखा प्रहार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव ने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वह उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वे चुनकर नहीं आने वाले और जो चुनकर नहीं आने वाले होते वही ऐसे वादे करते हैं. जो चुने जाने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, आप जनता से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वे ऐसे वादे नहीं करते." फडणवीस का यह बयान बिहार चुनाव में NDA की ओर से महागठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
मोकामा गिरफ्तारी पर केशव मौर्य का नीतीश सरकार को समर्थन
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर नीतीश सरकार का बचाव करते हुए कहा, "कानून-व्यवस्था दुरुस्त है. चुनाव के दौरान ऐसी घटना होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने गिरफ्तारी भी की. नीतीश कुमार की सरकार में कोई पक्षपात नहीं होता, न्याय होता है..." वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, "अगर वे राजद के सभी विजयी प्रत्याशियों को भी उपमुख्यमंत्री बना दें, तो भी राजद-कांग्रेस गठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है. वे 50 का आंकड़ा पार कर लें वही बहुत बड़ी बात होगी..." मौर्य का यह बयान बिहार चुनाव में NDA के आत्मविश्वास और महागठबंधन पर हमले को दर्शाता है.
बिहार में महाजंगलराज - तेजस्वी का तंज
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा, "जिस तरह से घटना घटी, ये तो होना ही था. आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आरा और रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या हो गई. बिहार में महाजंगलराज की स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता?... हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 14 तारीख को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच तेजस्वी सुनिश्चित करेगा कि सभी अपराधी जेल जाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी..." तेजस्वी ने इसे चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बताते हुए महागठबंधन की जीत का दावा ठोका.
मोकामा हत्याकांड: राजद का सरकार पर हमला
राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने मोकामा हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी को खानापूर्ति बताते हुए नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा, "गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई? जब सरकार और प्रशासन की फजीहत हो रही थी, तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे, ऐसे में सरकार ने खुद को फजीहत से बचाने के लिए खानापूर्ति के तौर पर ये गिरफ्तारी की है... ये गुंडागर्दी है... इसमें इतनी देरी क्यों हुई, इस देरी पर सवाल उठ रहे हैं. ये सिर्फ दबाव में किया गया, जो सवाल उठ रहे थे, सरकार की जो फजीहत हो रही थी उसके लिए ये खानापूर्ति की गई." तिवारी का यह बयान विपक्ष के हमले को और तेज करता है, जिसमें कानून-व्यवस्था की खामियों और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे हैं.
मोकामा हत्याकांड पर भाजपा की प्रतिक्रिया
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड को लेकर बयान दिया है कि राज्य में कानून का राज कायम है और पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा, "बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा. अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय लेती है." जायसवाल का यह बयान घटना के बाद उठ रहे सवालों के बीच आया है, जिसमें विपक्ष सरकार पर कानून-व्यवस्था की नाकामी का आरोप लगा रहा है.