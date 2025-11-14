15वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15178 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 55259 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 40081 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 10149 वोट मिले हैं.
Mokama Assembly Seat Result Live: अनंत सिंह लगातार आगे, 15वें राउंड के बाद 15178 मतों की बढ़त
LIVE FEED
अनंत सिंह 15178 वोटों से आगे
14वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15315 वोटों से आगे
14वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15315 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 52202 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 36887 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 9629 वोट मिले हैं.
13वें राउंड के बाद अनंत सिंह 16246 वोटों से आगे
13वें राउंड के बाद अनंत सिंह 16246 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 49299 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 33053 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 9272 वोट मिले हैं.
12वें राउंड के बाद 14480 वोट से आगे
12वें राउंड के बाद अनंत सिंह 14480 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 45386 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 30906 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 8914 वोट मिले हैं.
11वें राउंड के बाद 13634 वोट से आगे
11वें राउंड के बाद अनंत सिंह 13634 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 42002 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 28368 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 8480 वोट मिले हैं.
10वें राउंड में भी अनंत सिंह आगे
अब तक 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. अनंत सिंह 12249 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको 37752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 25,503 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 7737 मत प्राप्त हुए हैं.
9वें राउंड में भी अनंत सिंह आगे
9वें राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है. अनंत सिंह को अबतक कुल 32,552 मत मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 22887 मत मिले हैं. इस तरह अनंत सिंह को 9665 मतों की बढ़त है. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 7128 वोट मिले हैं.
11,276 वोट से अनंत सिंह
8 राउंड के बाद अनंत सिंह की बढ़त 11,276 हजार की हो गई है. अनंत सिंह को 29,535 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 18,259 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 6938 वोट मिले हैं.
अनंत सिंह की बढ़त बरकरार
चौथे राउंड के अनुसार अनंत सिंह को 15,034 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 13,003 मत प्राप्त हुए हैं. इस तरह अनंत सिंह 2031 वोट से आगे चल रहे हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष को 1239 वोट मिले हैं.
तीसरे राउंड में अनंत सिंह आगे
मोकामा सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड के बाद हालांकि अंतर कुछ कम हुआ है. अनंत को 11,530 और वीणा देवी को 10,830 मत मिले हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 994 मत हासिल हुए हैं.
दूसरे राउंड में अनंत को बढ़त
दूसरे राउंड में भी अनंत सिंह को बढ़त मिली है. उनको 8057 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 6202 और नोटा को 394 वोट मिले हैं.
वीणा देवी से आगे अनंत सिंह
पहले राउंड के बाद जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह आगे चल रहे हैं. उनको 4524 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की वीणा देवी को 1808 मत हासिल हुए हैं. वहीं 188 वोट नोटा पर पड़े हैं.