Mokama Assembly Seat Result Live: अनंत सिंह लगातार आगे, 15वें राउंड के बाद 15178 मतों की बढ़त

तीसरे राउंड में अनंत सिंह आगे

मोकामा सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड के बाद हालांकि अंतर कुछ कम हुआ है. अनंत को 11,530 और वीणा देवी को 10,830 मत मिले हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 994 मत हासिल हुए हैं.