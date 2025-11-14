Bihar Election Results 2025

Mokama Assembly Seat Result Live: अनंत सिंह लगातार आगे, 15वें राउंड के बाद 15178 मतों की बढ़त

MOKAMA ASSEMBLY SEAT RESULT
अनंत सिंह बनाम वीणा देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 10:41 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर वोटों की गिननी जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. वहीं पटना जिले की मोकामा सीट पर देशभर की नजर है, क्योंकि यहां दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है. जेडीयू से जहां अनंत सिंह खुद मैदान में हैं, वहीं आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा है. अब के रुझानों में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.

12:32 PM, 14 Nov 2025 (IST)

अनंत सिंह 15178 वोटों से आगे

15वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15178 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 55259 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 40081 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 10149 वोट मिले हैं.

12:23 PM, 14 Nov 2025 (IST)

14वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15315 वोटों से आगे

14वें राउंड के बाद अनंत सिंह 15315 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 52202 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 36887 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 9629 वोट मिले हैं.

12:03 PM, 14 Nov 2025 (IST)

13वें राउंड के बाद अनंत सिंह 16246 वोटों से आगे

13वें राउंड के बाद अनंत सिंह 16246 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 49299 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 33053 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 9272 वोट मिले हैं.

11:54 AM, 14 Nov 2025 (IST)

12वें राउंड के बाद 14480 वोट से आगे

12वें राउंड के बाद अनंत सिंह 14480 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 45386 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 30906 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 8914 वोट मिले हैं.

11:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

11वें राउंड के बाद 13634 वोट से आगे

11वें राउंड के बाद अनंत सिंह 13634 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको अबतक 42002 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 28368 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 8480 वोट मिले हैं.

11:26 AM, 14 Nov 2025 (IST)

10वें राउंड में भी अनंत सिंह आगे

अब तक 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. अनंत सिंह 12249 वोटों से आगे चल रहे हैं. उनको 37752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 25,503 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 7737 मत प्राप्त हुए हैं.

11:18 AM, 14 Nov 2025 (IST)

9वें राउंड में भी अनंत सिंह आगे

9वें राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है. अनंत सिंह को अबतक कुल 32,552 मत मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 22887 मत मिले हैं. इस तरह अनंत सिंह को 9665 मतों की बढ़त है. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 7128 वोट मिले हैं.

11:07 AM, 14 Nov 2025 (IST)

11,276 वोट से अनंत सिंह

8 राउंड के बाद अनंत सिंह की बढ़त 11,276 हजार की हो गई है. अनंत सिंह को 29,535 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 18,259 मत हासिल हुए हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष को 6938 वोट मिले हैं.

10:44 AM, 14 Nov 2025 (IST)

अनंत सिंह की बढ़त बरकरार

चौथे राउंड के अनुसार अनंत सिंह को 15,034 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 13,003 मत प्राप्त हुए हैं. इस तरह अनंत सिंह 2031 वोट से आगे चल रहे हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष को 1239 वोट मिले हैं.

10:43 AM, 14 Nov 2025 (IST)

तीसरे राउंड में अनंत सिंह आगे

मोकामा सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड के बाद हालांकि अंतर कुछ कम हुआ है. अनंत को 11,530 और वीणा देवी को 10,830 मत मिले हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष को सिर्फ 994 मत हासिल हुए हैं.

10:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

दूसरे राउंड में अनंत को बढ़त

दूसरे राउंड में भी अनंत सिंह को बढ़त मिली है. उनको 8057 वोट मिले हैं, जबकि वीणा देवी को 6202 और नोटा को 394 वोट मिले हैं.

10:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

वीणा देवी से आगे अनंत सिंह

पहले राउंड के बाद जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह आगे चल रहे हैं. उनको 4524 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की वीणा देवी को 1808 मत हासिल हुए हैं. वहीं 188 वोट नोटा पर पड़े हैं.

MOKAMA ASSEMBLY SEAT
BIHAR ELECTION 2025
अनंत सिंह बनाम वीणा देवी
मोकामा विधानसभा क्षेत्र
MOKAMA ASSEMBLY SEAT RESULT

